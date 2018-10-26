《貴婦首選‧頂級保養之秘》GUERLAIN

2018-10-26

記者邱巧貞／台北報導

「用過，就回不去了！」是許多頂級保養愛用者的心聲，頂級保養系列非入門單價，因此，累積顧客口碑成了很重要的事。各家頂級保養品的共通特色少不了使用珍稀成分、舒適質地、提供宜人的感官享受，同時在包裝設計上不時也標榜精品工藝，然而業者透露，最重要的還是「使用有感」，不同於一般消費者的是只要能看到效果，頂級客人便會維持忠誠度。

安地斯山黑蘭

法國嬌蘭自2006年推出「蘭鑽精萃系列」以來，透過嬌蘭全球整合性蘭花研究平台多年來傾注心力專研蘭花與細胞壽命間的奧祕，推出在抗老功效及感官上，更超越「蘭鑽精萃系列」的「黑蘭鑽極萃系列」。

以諾貝爾生醫獎提出的免疫機制為理論基礎，運用來自南美秘魯極度珍稀罕有的「安地斯山黑蘭」為主要核心成分，在2年前推出定價不菲、極致奢華的抗老之作「黑蘭鑽極萃乳霜」。

珍貴的乳霜值得擁有一個同樣珍貴的外盒，能長久保存，有「白金」之稱的溫潤瓷器顯然是好的選擇。今年，這款頂級黑蘭鑽乳霜換上了全新的陶瓷包裝，由傳承五代、擁有150年法式工藝技術的柏圖（BERNARDAUD）打造充滿藝術感的黑色琺瑯瓷盒，同時，推出可填充瓶的乳霜，實踐永續環保的概念。

這間始於1863年的家傳企業品牌BERNARDAUD柏圖瓷器，自初創至今，始終體現著利摩日Limoges瓷器的精髓，奠定其業界地位。

嬌蘭與柏圖聯手創造了一款設計經典的可填充式罐裝，從製模到品管，整體過程動用了50多位工匠。這款新陶瓷罐採用亮澤黑色琺瑯表面，頂端漆上24K金漆，有如一顆裝在珠寶盒中的珠寶，印有嬌蘭代表字母「G」字的上蓋，微微露出白色瓷器內部，素燒的優雅藏在瓷面漆的亮澤之下。

圖片提供／嬌蘭