2018珠寶大賞：Chaumet，非域珍藏

記者王瀅娟／台北報導
The World of Chaumet終於進行到第三篇章，這次來到非洲。非洲不僅對大多數人來說是個充滿神祕未知的地方，對高級珠寶品牌亦是很少涉足的領域，但很少不代表沒有，至少在裝飾藝術時期，許多品牌都有來自埃及影響的設計。
非域珍藏從三個面向出發：一是非洲的藝術面向，野獸派大師Derain、Vlaminck、立體主義大師Braque、Picasso，超現實主義大師Apollinaire等，都受到非洲藝術的影響。二是曾統治非洲的女王們，作為最後一個由女皇統治的大陸，珠寶在這片大陸上象徵著至高無上的權力與地位，與女性的魅力與聲望相應和，具有高度的象徵意義，也是女皇們的護身符。三是非洲的自然原始之美，動物是其中的主角。
圖片提供／Chaumet
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Terres d’pr戒指，4.32克拉凸圓紅寶石與黃色剛玉的組合，彷彿豔陽照耀在非洲赭紅色的泥土上。非洲民俗蛇紋織布圖案層疊重現，創造出兩種不同結構的戒指，加入Chaumet創意。
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碩大的Espiegleries系列胸針，是Chaumet向非洲原始的自然生物致敬之作。Chaumet與肯亞藝術家Evans Mbugua合作，參與動物系列胸針設計，他獨特的藝術創作風格，為Chaumet帶來不同以往的動物珠寶作品，洋溢童趣。碩大的大象胸針以一整顆粉紅蛋白石雕刻而成，展現出生動的表情與肌肉紋理，彎彎的象鼻攜帶了鑲嵌火蛋白石、丹泉石與沙弗萊石的花束，正要去朋友家參加Party。
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一對交頸的火鶴散發粉紅戀愛泡泡，藝術家調皮地請問大家，哪隻是男生，哪隻是女生……？答案揭曉，單隻腳站立的火鶴是女生，因為電影裡女生接吻時都會翹起一隻腳！下方鑲嵌的彩色寶石以尺寸與排列做出3D立體的視覺效果，令火鶴看起來好像站立在一片鵝卵石地上，令人驚奇。
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長頸鹿的脖子長到穿過雲端，一看就知道這是隻愛作白日夢的長頸鹿。以18K白金打造生動的長頸鹿姿態，再一層層燒出長頸鹿身上的斑紋，紅、黃、綠、黑的組合，非洲色彩鮮明，蓬鬆飽滿如棉花糖般的白雲是由白水晶切磨而成。
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一般來說，獅子的形象總是勇猛威武，然而這只胸針的設計卻將獅子當成大貓，屁股翹高高伸懶腰的模樣，相信許多貓奴都不陌生，讓這隻兇猛的動物瞬間變得可愛可親起來。更令人驚喜的是，獅子的鬃毛可微微顫動，佩戴時更顯栩栩如生。
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Terres d’or系列以非洲大地為靈感，層疊的幾何圖騰設計令人聯想到迦納的肯特布與開賽的天鵝絨織布圖案，都有類似的蛇紋設計，展現曲線交錯之美。
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Ronde de Pierres系列令人想到尼羅河風格的首飾。
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Ronde de Pierres系列令人想到尼羅河風格的首飾。
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Ronde de Pierres系列令人想到尼羅河風格的首飾。
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Ronde de Pierres系列令人想到尼羅河風格的首飾，或蘇丹丁卡人或馬賽人的串珠飾品。採用顏色濃郁豔麗的紅寶石、藍寶石、祖母綠與黃色剛玉圓珠，串出非洲風格色調風格濃烈的珠寶，黑色尖晶石與鑽石交錯鑲嵌的外圈點睛襯托出色彩之豐富。不僅是項鍊，耳環、戒指都採用串珠形式，保留強烈的非洲民俗編織藝術色彩，同時又融入交叉的線條，代表Chaumet的情感連結。耳環設計除了民俗風情濃厚的圈狀，亦有解構式扇形的垂墜設計，展現Chaumet探索新文化之餘不忘加入自我創意的設計精神。
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Terres d’pr戒指，4.32克拉凸圓紅寶石與黃色剛玉的組合，彷彿豔陽照耀在非洲赭紅色的泥土上。非洲民俗蛇紋織布圖案層疊重現，創造出兩種不同結構的戒指，加入Chaumet創意。
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Cascades Royales項鍊鍊墜設計宛如一條條線條纖長的蕾絲，正巧讓Chaumet引以為傲的刀鋒工藝發揮所長，幾不見金屬的超薄刀鋒末端鑲嵌馬眼型鑽石與縞瑪瑙，彷彿憑空漂浮於肌膚上。在許多非洲文化中，這樣的飾品構築了女性的面部輪廓，令人想起盧旺達皇后的幾何頭飾，或肯亞新娘裝扮自己的飾品。
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Cascades Royales鑽石戒指，以非洲婦女頭飾末端的蕾絲為靈感，以18K金打造出交叉編織的蕾絲線條，兩端各鑲嵌1.09與1.06克拉梨型鑽。
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Cascades Royales祖母綠項鍊與戒指呼應項鍊設計，以產於哥倫比亞穆索礦區的祖母綠為中心，搭配鑲嵌馬眼型鑽石與縞瑪瑙，綠、白、黑經典優雅。
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Cascades Royales祖母綠項鍊與戒指呼應項鍊設計，以產於哥倫比亞穆索礦區的祖母綠為中心，搭配鑲嵌馬眼型鑽石與縞瑪瑙，綠、白、黑經典優雅。
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Talisnania系列相信寶石會帶來保護的力量，如綠松石象徵智慧與生長能力，藍玉髓象徵自信，戰勝壓力與膽怯，石榴石象徵能量、勇氣、療癒能力與毅力，紅碧璽據傳有促進血液循環、保護神經系統之力，橄欖石能招來愛情，令夢想實現、心靈提升，綠玉髓象徵進步及創造力，孔雀石能打擊負能量、戰勝恐懼與焦慮等。全系列Talisnania單品包括了手鐲與戒指。
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Talismania戒指設計概念同手鐲，但以三石戒為主設計，主石與配石顏色對比更為鮮明，如橘色石榴石搭青金石。戒面的黃金編織上有「X」符號，是Chaumet情感連結的印記，也連結起Chaumet與非洲大陸間的關係。
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Talismania戒指設計概念同手鐲，但以三石戒為主設計，主石與配石顏色對比更為鮮明，如紅碧璽搭孔雀石。戒面的黃金編織上有「X」符號，是Chaumet情感連結的印記，也連結起Chaumet與非洲大陸間的關係。
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Talismania戒指設計概念同手鐲，但以三石戒為主設計，主石與配石顏色對比更為鮮明，如橄欖石搭虎眼石。戒面的黃金編織上有「X」符號，是Chaumet情感連結的印記，也連結起Chaumet與非洲大陸間的關係。
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alismania手鐲設計靈感源自非洲的裝飾藝術，設計上採用糖麵包山（Sugar Loaf）切割主石，搭配不同樣式的黃金編織裝飾，勾起人們對盧旺達幸運手鍊的記憶。手鐲本體使用黑檀木，亦可帶來好運，主石與兩側配石與黃金編織裝飾上的顏色多為對比色，如青金石配橘色石榴石，表現非洲顏色美學。
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Talismania手鐲設計靈感源自非洲的裝飾藝術，設計上採用糖麵包山（Sugar Loaf）切割主石，搭配不同樣式的黃金編織裝飾，勾起人們對盧旺達幸運手鍊的記憶。手鐲本體使用黑檀木，亦可帶來好運，主石與兩側配石與黃金編織裝飾上的顏色多為對比色，如藍玉髓配紫水晶等，表現非洲顏色美學。
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alismania手鐲設計靈感源自非洲的裝飾藝術，設計上採用糖麵包山（Sugar Loaf）切割主石，搭配不同樣式的黃金編織裝飾，勾起人們對盧旺達幸運手鍊的記憶。手鐲本體使用黑檀木，亦可帶來好運，主石與兩側配石與黃金編織裝飾上的顏色多為對比色，如綠玉髓配橘色石榴石，表現非洲顏色美學。