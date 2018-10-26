2018珠寶大賞：Chaumet，非域珍藏

2018-10-26

記者王瀅娟／台北報導

The World of Chaumet終於進行到第三篇章，這次來到非洲。非洲不僅對大多數人來說是個充滿神祕未知的地方，對高級珠寶品牌亦是很少涉足的領域，但很少不代表沒有，至少在裝飾藝術時期，許多品牌都有來自埃及影響的設計。

非域珍藏從三個面向出發：一是非洲的藝術面向，野獸派大師Derain、Vlaminck、立體主義大師Braque、Picasso，超現實主義大師Apollinaire等，都受到非洲藝術的影響。二是曾統治非洲的女王們，作為最後一個由女皇統治的大陸，珠寶在這片大陸上象徵著至高無上的權力與地位，與女性的魅力與聲望相應和，具有高度的象徵意義，也是女皇們的護身符。三是非洲的自然原始之美，動物是其中的主角。

圖片提供／Chaumet