2018珠寶大賞：Dior，蕾絲大觀

記者王瀅娟／台北報導
「Dior Dior Dior」為什麼要重複3遍？因為很重要！Dior年度頂級珠寶系列以Dior Dior Dior為名，再次以Dior高級訂製服為靈感。細數過往同樣以高級訂製服為靈感的Dear Dior、Cher Dior、Archi Dior與Soie Dior系列，Dior Dior Dior系列專注於「蕾絲」這個經常使用於高級訂製服的面料，聚焦蕾絲的鏤空性、薄紗質地與細膩的網狀結構。珠寶藝術總監Victoire de Castellane細細剪裁蕾絲布料、於掌心端詳，任憑想像力馳騁，「我希望捕捉蕾絲來自高級訂製服的精神，與其輕柔細緻的特質，如同緞帶、絲綢以及立體剪裁一般，皆屬於Dior的象徵性語彙。」
相較於Dear Dior、Cher Dior將蕾絲圖案雕刻於珠寶的背面、Archi Dior與Soie Dior以雕塑感的結構表現，Dior Dior Dior系列著重於展現蕾絲如刺青般貼膚的感受，如高級訂製服般，吻合指間、手腕與頸間的線條起伏，意味著在接合處與弧度需要更為縝密的計算與精湛工藝，方可製作出既古典、又大膽突破的系列。
圖片提供／Dior
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Dentelle Organza戒指，以中央5.07克拉風箏型切割鑽石為準，鑲嵌於金屬網狀蕾絲之上，另外在左上與右下不對稱鑲嵌寶石，鑲嵌角度微微向上翹起或順勢向下彎折，貼合佩戴時指節與手指的弧度，十分精巧。
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Dentell Organza粉紅剛玉戒指，玫瑰金與3.53克拉的新型粉紅剛玉交織出甜蜜的粉紅色彩，貼合戒圈弧度鑲嵌的黃鑽、紅寶石與錳鋁榴石花朵圖案彷彿從蕾絲上剪下的，花朵中央以扭轉金線象徵繡線，展現出設計與製作上的細膩用心。
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Dentelle Guipure鑽石耳環，採用不對稱設計，花瓣邊緣有螺旋金線裝飾，使得花朵更像是從蕾絲上剪下來的圖騰，柔軟彎折的角度源自垂直懸掛布料而產生，更加貼合主題。2顆各重2.56與2.53克拉的方形切割鑽石等級均為F-VVS1，如此相似，更顯難得。
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Dior Dior Dior系列全數耳環都採用不對稱設計，包括長度、圖案、造型，甚至細微到寶石切割的形狀。Dentelle Organza耳環以網狀蕾絲為底，上方鑲嵌鑽石蕾絲花朵圖案，點綴鑲嵌粉紅剛玉帶出色彩，主石分別為一顆風箏形切割鑽石與梯形切割鑽石，型式卻不同。
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Dentelle Guipure黃鑽手鐲，以18K打造的蜂巢結構清晰可見，是Dior Dior Dior系列用以表現蕾絲網狀結構的重要元素。以此為底，再向上堆疊一層或二層蕾絲花朵圖騰。手環造型邊緣微微上翹，恰如輕盈的蕾絲接觸皮膚時的形狀，辮狀與扭轉金線穿梭裝飾手環的內外與邊緣，再度強調以蕾絲為靈感的設計。
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Dentelle Satin紅寶石手環，以4.21克拉紅寶石為主角，玫瑰金雕琢細膩精緻的花朵蕾絲圖案，纏繞於手腕之上。
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Dentelle Satin祖母綠戒指，中央鑲嵌一顆4.78克拉祖母綠，周圍環繞鑲嵌祖母綠、紫色剛玉、藍寶石、黃色剛玉、紅寶石、粉紅剛玉與帕拉依巴碧璽，展現豐富有趣的配色。特別之處在於非傳統擺放的戒面方向。
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Dentelle Velours雙環戒指，Victoire de Castellane將頂級珠寶首飾化的範例之一，前後連結的雙環各鑲嵌4.10克拉祖母綠與藍色尖晶石為主石，鏤空纏繞的花朵與漩渦圖騰如蕾絲般輕盈，包覆同一手指的2個指節。
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Dior Dior Dior系列以高級訂製服中常見的蕾絲為靈感的頂級珠寶系列。
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Dentelle Guipure粉色尖晶石連結手環與戒指的手飾設計，亦是Victoire de Castellane於頂級珠寶設計上的大膽嘗試。鑲鑽的蕾絲手環柔軟包覆手腕，連結到戒指，共鑲嵌4顆各重2.34~3.93克拉粉色尖晶石點出色彩，形成既華麗又個性獨具的奢華手飾。
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Dentelle Velous丹泉石戒指，玫瑰金打造的網狀蕾絲個性鮮明，鑲嵌一顆顏色較偏淡紫色的5.04克拉丹泉石，對比之下更能突顯兩者的獨特色彩。搭配鑲嵌帕拉依巴碧璽、粉紅剛玉與紫色剛玉，彷彿如蕾絲般左右平鋪於手指上。
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Victoire de Castellane向來勇於挑戰設計新型態的珠寶，這次她為Dior Dior Dior設計了多款手掌環，封閉式或開口式設計都有，以一顆大克拉寶石為中心，向兩旁延伸貴金屬打造的蕾絲，如同將一片蕾絲布料纏繞在手上，展現Dior珠寶大膽創新的精神。Dentelle Velous以4.70克拉黑蛋白石為主角，搭配鑲嵌鑽石、祖母綠、藍寶石、帕拉依巴碧璽等，突顯黑蛋白石的藍綠游彩。