2018珠寶大賞：Dior，蕾絲大觀

2018-10-26

記者王瀅娟／台北報導

「Dior Dior Dior」為什麼要重複3遍？因為很重要！Dior年度頂級珠寶系列以Dior Dior Dior為名，再次以Dior高級訂製服為靈感。細數過往同樣以高級訂製服為靈感的Dear Dior、Cher Dior、Archi Dior與Soie Dior系列，Dior Dior Dior系列專注於「蕾絲」這個經常使用於高級訂製服的面料，聚焦蕾絲的鏤空性、薄紗質地與細膩的網狀結構。珠寶藝術總監Victoire de Castellane細細剪裁蕾絲布料、於掌心端詳，任憑想像力馳騁，「我希望捕捉蕾絲來自高級訂製服的精神，與其輕柔細緻的特質，如同緞帶、絲綢以及立體剪裁一般，皆屬於Dior的象徵性語彙。」

相較於Dear Dior、Cher Dior將蕾絲圖案雕刻於珠寶的背面、Archi Dior與Soie Dior以雕塑感的結構表現，Dior Dior Dior系列著重於展現蕾絲如刺青般貼膚的感受，如高級訂製服般，吻合指間、手腕與頸間的線條起伏，意味著在接合處與弧度需要更為縝密的計算與精湛工藝，方可製作出既古典、又大膽突破的系列。

圖片提供／Dior