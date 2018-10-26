時尚拼了—浪漫大拼花

2018-10-26

記者林欣若／台北報導

浪漫的花卉在秋冬盛放，各種花卉拼接出飄逸、女性化、帶點民族風情的長洋裝，飄逸律動的剪裁，為厚重的秋冬裝束增添靈動氣息。

花配花 組合絲巾

熱愛游牧風情的3.1Phillip Lim，將格紋、佩斯里圖騰、花卉等不同圖樣的印花絲巾拼接，為簡約的素色襯衫式洋裝增添亮點，絲巾下襬點綴金屬質感的流蘇，製造衝突感、垂墜感以及走動時擺動的流線感。

Tory Burch每一季都以各式印花帶來嶄新的季節氛圍，秋冬的印花靈感來自於名媛Lee Radziwill的自傳《Happy Times》，Lee Radziwill是前美國第一夫人賈桂琳‧甘迺迪的妹妹，Tory Burch以花卉和植物，向這位高齡85、仍保持永恆優雅的名媛致敬。Tory Burch表示：「我喜歡用印花搭配印花，可以呈現出更多豐富的視覺層次。」她運用五種不同的顏色布料呈現這款印花，如同花園般的花卉的綻放繽紛。

來自法國的Marine Serre，從每天的生活中獲取創作靈感，她希望透過服裝塑造出新鮮感，也希望能改變時尚墨守成規的模式，設計出一個符合現狀、人的需求與幻想的現實狀態，2018秋冬，Marine Serre以「再造」為基礎，她和設計團隊在不同市集蒐集到超過1,500條的復古絲巾，在她的重塑之下，絲巾被再造出嶄新的美學姿態，不管是纏繞式的上衣、拼接的裙裝皆重生出不同的面貌。

圖片提供／3.1 Phillip Lim、Coach、Fred Segal、MANGO、MICHAEL Michael Kors、onefifteen、Sisley