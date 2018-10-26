時尚拼了－丹寧大拼接

2018-10-26

記者林欣若／台北報導

拼接丹寧秋冬回歸！將深淺不同的布料以拼接、補丁的方式，讓丹寧更隨興不羈，複合式精品網站apt. 3R引進豐富精品丹寧品牌，總監許家敏表示，拼接丹寧源自於90年代，2018年秋冬，設計師們紛紛回顧、致敬這個復古而輝煌的年代，包括拼接的復古感、酸洗（Acid Wash）的斑駁淺刷色、以及高腰的媽媽褲（Mom Jeans），都是這股90復古風潮下的丹寧重點，其中拼接感的丹寧、特別是前淺後深的配色，最能穿出修身的視覺效果，也是最容易駕馭的90年代復古風格。

深淺拼接最主流 前淺後深

CALVIN KLEIN JEANS秋冬系列宣揚丹寧自由奔放的主張，呈現獨一無二的美國觀點，經典丹寧款式如卡車司機外套和西部襯衫均透過青春角度而轉為現代風貌，運用各種圖案的布章點綴、摩登藝術啟發的色塊拼接、以及重新改造的CALVIN KLEIN JEANS logo，建立嶄新的視覺語彙。同樣有著深淺拼接丹寧褲，是來自荷蘭阿姆斯特丹的休閒品牌Scotch & Soda，使用五種不同的丹寧布，手工感拼接出品牌彰顯的自由不羈個性，九分直筒的褲腳，露出纖細的腳踝，不論搭配球鞋或是短靴都是出色的裝扮

受到韓流明星追捧的SJYP，將街頭潮流變得簡約精緻，品牌最受喜愛的丹寧系列，每一季以不同的刷色和版型，引領丹寧潮流，這一季SJYP也吹起復古風，除了深淺各異的刷色拼接，也加入丹寧品牌中少見的天鵝絨，展現低調奢華。

比利時設計師Martin Margiela在1997年創立女裝分線MM6，遵循著主線Maison Margiela品牌的DNA，將極簡風格發揮到極致，並在一貫的解構主義中形塑全新的樣貌，不僅兼具視覺效果更增加服裝的實穿性質，牛仔拼接大喇叭寬褲便以極寬的褲管帶來搶眼效果，深淺色彩拼接，巧妙達到視覺上的修飾效果。來自德國的CLOSED，以上寬下窄的老爺褲版型，讓丹寧輕鬆休閒、同時帥氣優雅，側邊的深色拼接打造視覺上顯瘦效果，是深受女性消費者喜愛的貼心細節。

圖片提供／apt. 3R、BREEZE COUTURE、CALVIN KLEIN JEANS、CHENCHUN、Scotch & Soda