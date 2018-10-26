時尚18冬運會－馳騁生活賽道！萬寶龍競速打包

2018-10-26

記者方惠宗／台北報導

萬寶龍（Montblanc）以古董賽車為設計靈感，推出專為快節奏城市生活設計的都市競速典藏系列皮件（Urban Racing Spirit），以運動風格滿足商務與休閒的需求，最搶眼的設計為一款擁有鈎釦設計的後背包，特色包括放置小水壺的側袋、筆電專用隔層、手機袋，以及放置鞋子的拉鍊式置物底層等實用空間，「對都會探險者來說，城市生活就像是日復一日的競賽，」萬寶龍宣稱該系列「專為長年四處奔波的探險家所設計！」

因應忙碌的都會生活，萬寶龍擷取早期賽車手套元素打造兼具舒適與功能的皮件，從纖薄文件包、後背包到旅行袋，一應俱全。風格上，拉鍊頭與背帶的紅色細節提升運動氣息，穿孔皮革加上以黑色搭配紅色虛線的緹花襯裡，處處流露競速熱情。內部隔層訴求符合日常實用，包括筆電專用夾棉隔層、各種拉鍊內袋，以及不只一個的手機袋。例如纖薄文件包，內含一個主要隔層、拉鍊式前袋與後袋、以及拉鍊式大型內袋、兩個手機袋和三個書寫工具環，對工作忙碌且需要寬敞空間放置個人科技產品裝置的人來說，十分妥善。適合短期商務旅行的48小時旅行包，內部主隔層亦包括筆電專用夾棉隔層和兩個手機袋，第二個主隔層則用於放置個人衣物，並配置三個網袋。

此外，郵差包與信封包具有多種功能且重量輕巧，可隨身攜帶必要用品，適合正式商務與休閒場合使用。

與其搭配的各式小型皮件力求精巧並散發運動氣息，除了六卡皮夾與直式十二卡全拉鍊式皮夾，還推出附零錢袋六卡迷你皮夾、附零錢袋三卡皮夾，以及附透明內袋的三卡口袋夾、筆套和長形鑰匙圈。

圖片提供／Montblanc