時尚18冬運會－非關FILA！Fendi Mania

2018-10-26

記者方惠宗／台北報導

Fendi重新演繹竄起於網路社群媒體的英國藝術家Hey Reilly（@hey_reilly）創作的「FENDI／FILA」Logo，令奢華時尚與上世紀1980年代爆紅的運動服裝相互碰撞，激發出「Fendi Mania」Capsule系列。大膽的Fendi Mania Logo訴說當今創意與戲謔，拌入經典的FF Logo，一起穿梭街頭。

Fendi Mania將極致奢華的質料化為運動風格，女裝款式專為現代緊湊的生活型態而生，包括從日常生活的舒適毛衣和內搭褲，到可在海灘穿著的雙面比基尼和連體衫。Fendi Mania Logo也成為柔美絲質百褶裙和上衣滿版圖案的主角，在皮草夾克上亦能見到Fendi Mania Logo的蹤跡。Fendi Mania 圖案也在豐富配件系列裡成為吸睛主角，其中包括奢華感十足的鱷魚皮托特包、專為Peekaboo包設計的新款DeFender防水袋套，以及特別訂製的Kan I包款和Mon Trésor迷你手袋，加上多款小袋和小皮件。鞋履部分從有著Logo圖案的牛仔靴Cutwalk、高級嵌花和極為柔美的淺口鞋，到俏皮感十足的皮草拖鞋和「網美」必備的襪套鞋。

相同的圖案也出現在男裝和童裝上，呈現出無比的華麗感，包括T恤、大衣、夾克、長褲和牛仔褲。舒適的毛衣、有襯墊的背心，長版大衣和牛仔褲等深靛藍色的丹寧布服飾，這些男裝必備單品上由 Fendi Mania Logo搭配FF圖案。背包、腰包和實用小袋等配件，嵌有襪子的鞋子則是展現出都市運動型男的風采。可愛的招牌圖案還出現在嬰兒服與連身衣、適合小女生穿著的連衣裙和裙子，以及適合小男生穿著的運動衫、風衣及運動服上。

圖片提供／Fendi