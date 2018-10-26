時尚18冬運會－Prada紅標上秀

2018-10-26

記者方惠宗／台北報導

休閒、運動、戶外，當這些關鍵字已成生活風格趨勢，精品設計以高超工藝、獨特材料與極致細節融合運動休閒風格，為秋冬時尚展開一場另類競技。

Prada紅標上秀

那條記憶中的細長紅色閃光，閃爍著Prada的獨特靈魂！這組俗稱「紅標系列」、以紅底白字為主要標誌的Linea Rossa在2018秋冬秀宣布重新上市，為秋冬時裝添入更完整的休閒機能，也帶來能滿足特定活動的各式單品，例如滑雪外套、鞋履和配件。

隨著21世紀紡織工業和科學技術的進步，Linea Rossa服裝的設計和機能有著更精緻的提升，以主打的外套、風衣、背心來看，乳膠材質在切割口下被重新塑造，並以全新的方式熱封，保留該系列特有傳統，也進行部分創新。極簡主義貫徹整個系列：簡單俐落、流線型、無分性別的設計，讓男性和女性都能輕鬆駕馭。

Linea Rossa不斷地以質料界定創新、前瞻性和未來主義，其中包括利於體溫調節、具備高傳導能力的奈米技術織物，結合石墨烯與再生聚酯纖維的新一代面料，原屬戶外、極限環境的GORE-TEX Pro防水微纖維、Primaloft纖維，以及世界最薄、超輕的具高耐磨性尼龍等科技面料也都加入。另外，經典的 Prada Tela Tecnica運動服飾面料經過重新研發，強化防風、防水並兼具透氣性，更名為「Tela Tecnica Pro」，宣告品牌專屬的尼龍布料再上一層。

運動催時尚 紅標復活記

連續好幾年都未曾見過Linea Rossa系列的蹤跡。據悉Prada乃因應產品策略、有所取捨。當下，全球生活型態改變，人們對於休閒、戶外與運動的觀念日趨完整，相關需求日益升高，這個在1997年問世即獲好評、甚至一度被誤解為「Prada副牌」的「紅標系列」再度興起，同時讓人看見，這項來自90年代運動服的基礎設計，如何以精確線條和運動美學定義時代樣貌，並且以這樣的意識形態持續引發時代共鳴。另一值得玩味的是，Linea Rossa系列服裝沒有縫線，乃是採先進的內部熱封製成，提昇了服裝的機能及生產性。

圖片提供／Prada