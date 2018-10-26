SOGO週年慶 耶誕彩妝亮點夯貨

〔記者凃盈如／台北報導〕有全台週年慶壓軸之稱的SOGO百貨週年慶，將於11月8日至19日登場，今年SOGO美妝業種，推出300萬組的特惠組合，其中有多達五分之一為百貨獨家，較去年多了40%，尤其，有「美妝天后宮」之稱的SOGO忠孝館， 更於雙十一端出1,720組的明星商品買1送11特惠（多為基礎保養組合），並加碼送SOGO禮券100元，搭配新品、耶誕彩妝、倒數日曆等，將帶動強大買氣。
在全國獨賣方面，今年Lancôme推出一款限量50組的 「幸福光芒璀璨蜜粉」耶誕限量版，打開蜜粉盒，綻放出一朵花型，十分吸睛，另有NARS鉚釘造型的「搖滾不死倒數月曆」，以及TOM FORD私人調香系列，皆為本次週慶亮點；至於限日限量的商品，如首日11月8日的雅詩蘭黛「特潤修護熱燒組」、SK-II「超值加大版青春露」等，皆為秒殺商品。至於配件方面，復興館女鞋、內衣首度加碼，樓面單筆消費滿3,000元送300元，搭配國泰世華最高送900元，忠孝館則推出「買鞋送包」優惠，滿額可得品牌聯名包。
家用品方面，忠孝館推出天天抽iPhone活動，自11月8日至19日，於忠孝館8樓家電、9樓寢飾，以及10樓玩具區，單筆消費滿5,000元，可憑快樂購卡、發票，獲得iPhone XR 64G抽獎券一張。
圖片提供：SOGO