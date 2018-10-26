glimmer慶10週年 聯名系列關懷兒童

〔記者林欣若／台北報導〕複合式精品店glimmer引進歐美設計師品牌，主打精緻優雅的法式風格，glimmer歡慶10週年，特地與法國百年服裝品牌Saint James以及插畫家Soupy Tang合作推出10週年聯名系列，為兒童公益盡一份心。
旅法名模金禧特地現身呼籲大家獻愛心，她的女兒Chloe今年7歲，最愛迪士尼卡通人物，喜歡以T-shirt搭配皮衣和靴子，和媽媽一樣，對時尚很有想法，金禧坦承以前不愛小孩，但女兒出生後改變她的想法，當媽媽讓她學會耐心和愛心，她認為小孩就是未來，需要好好呵護。
歡慶10週年，glimmer特地邀請人氣插畫家Soupy Tang湯舒皮設計帆布袋，以貓咪與狗狗手拉手仰望閃爍星空，象徵一路走來支持glimmer的朋友們，10年之間的美好點滴如同繡球花朵朵芬芳、繽紛綻放；另外也與法國條紋衫品牌Saint James推出10週年聯名系列，以Saint James的經典藍白條紋為基礎，右胸上方裝飾取自「glimmer × Soupy Tang十週年紀念帆布手袋」的狗狗刺繡圖案。glimmer將帆布袋捐贈予兒童福利聯盟於其官網「愛孩子小舖」義賣，公益售價200元，與Saint James的聯名條紋衣加上帆布袋組合公益價2,180元，於glimmer全台據點販售，販售金額之兩成也將捐贈予兒童福利聯盟。
圖片提供：glimmer