2018-10-26

〔記者王瀅娟/台北報導〕台灣服裝設計師古又文自創品牌Johan Ku Gold Label第14度登上東京時裝週官方日程發表,以電影「以你的名字呼喚我(Call Me by Your Name)」為靈感,將兩位主角的名字結合造字「Elioliver」為主題,粉嫩的色彩展現清新甜蜜的戀愛感。

古又文表示,這是他首度大量使用粉彩色系,也是最中性的一個系列。挑選展演此系列的模特兒是女生,但某些角度看起來很像男生,洋溢游移性別的味道,也突顯此系列所有單品都可以男女互穿的特點。

古又文根據電影的氛圍,將樂譜、雕像與早餐場景等轉化為本季主要印花,並大量應用鏤空與不對稱細節,如鏤空的針織衫、裝飾成排鈕釦的長袖襯衫等,創造各種或大或小、可以看見肌膚的空間,表現主角的曖昧互動。「Elioliver」也應用於組成條紋與格紋,是此系列的小趣味。

「Elioliver」系列部分作品將參與10月27日台北時裝協會舉行的Fashion Weekend靜態展示,是少數可以親手觸摸古又文作品的機會,同時Johan Ku官網也會開始為期一週的預購活動。

圖片提供:Johan Ku