FunNow隨時享樂 享8%回饋

2018-10-26

〔記者吳佩樺／台北報導〕主打娛樂即時預訂平台的「FunNow」App宣布跟王道銀行合作聯名簽帳卡，在FunNow App上綁定聯名卡，享有8%回饋！

FunNow App在台成立3年，瞄準25至40歲都會族，已累積60多萬下載用戶，男性比例高於女性，目標明年第一季達到百萬用戶。跟相關競業相比，定位「說走就走」，不用事前計畫，隨時拿出手機就能預訂各種吃喝玩樂服務，包括住宿、餐廳、SPA按摩等，平台現有超過3千家店家。

此次跟王道銀行一起推出的聯名卡，提供3大優惠，包括8%消費回饋，以及限時新戶禮最高800元消費折抵金、免費升級白金會員。

在8%回饋方面，用戶綁定聯名卡消費，可獲得FunNow App中的Fun幣5%回饋，（Fun幣1元=台幣1元），加上3%現金回饋，總計8%。例如在FunNow App下訂4千元的餐廳消費，回饋320元。

FunNow App在台營運範圍主要為大台北、台中、高雄，同步積極將觸角伸往海外，已陸續進軍香港、吉隆坡、沖繩、東京等國際城市，因應國人赴日旅遊人數每年不斷攀高，東京是明年的主要發展重心，並持續邁向其他亞洲城市。FunNow App執行長陳庭寬表示：「8%回饋不只是國內才有，出國同樣適用。」