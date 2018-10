Happy Halloween!瘋玩萬聖節

2018-10-25

記者凃盈如/台北報導

萬聖節倒數,飯店、餐廳搶奇幻商機,紛紛將空間裝置更新、推出萬聖節主題大餐,除了要以種種驚奇趕走鬼怪,更要消費者在魔幻氛圍裡盡情狂歡。

驚聲尖叫~恐怖童話派對

台北君悅酒店於10月26、27、31日晚間10點起至凌晨2點,於Ziga Zaga義大利餐廳特別推出「恐怖童話」主題派對,入場費每人990元,可享指定啤酒、雞尾酒與多樣飲品無限暢飲,樂團也將變身為恐怖版童話人物,在鬼魅光影間熱力表演。Ziga Zaga也於即日起至31日止,推出「恐怖變奏曲」四人分享晚間套餐,包含搞怪開胃前菜「Ziga Zaga妖怪村」、主廚特製血腥番茄冷湯、尖叫湯品「尼斯湖大水怪」,以及主菜「驚聲尖叫」,以威靈頓羊排製成詭譎棺材,搭配以羊腿骨包裹義式香料豬肉丸製成駭人手指,視覺震撼,另有多款搞怪料理,並加贈4杯萬聖節特調飲品 。

台北喜來登比薩屋於10月27日至31日,與美國Jelly Belly吉力貝糖豆攜手打造繽紛萬聖樂園,現場除了西洋城堡、俏皮幽靈、造型南瓜等佈置,也有Mr. Jelly Belly玩偶與糖豆機,活動期間內小朋友用餐即贈吉力貝20種口味糖豆一包;10月31日萬聖夜,著創意變裝用餐的小朋友,還可獲得Husk’s Ware稻殼天然無毒兒童餐具一組(價值1,380元)。至於台北西門町意舍酒店的吃吧餐廳,從10月27日至31日,推出期間限定的「萬聖節搞怪雙人分享餐」,美味與驚奇兼具,另外,也提供場地租借籌辦派對。

100%搞怪~甜點變裝派對

台北美福大飯店即日起至31日,於Moment café & bakery推出「萬聖夜派對」及「暗夜骷髏」兩款主題甜點,每款280元,除有精靈、驚魂傑克、幽靈造型的布里歐麵包及「萬聖南瓜派」,共4款萬聖麵包;另有選用法芙娜水果系列巧克力製成的搞怪棒棒糖,包含草莓、百香果、橘子,以及68%黑巧克力及43%牛奶巧克力的口味。另外,10月27日至31日彩匯自助餐廳的繽紛點心檯亦搞怪登場,推出多款裝點南瓜、蝙蝠造型的杯子蛋糕及南瓜塔等甜點。

君悅酒店一樓的Baguette禮品‧烘焙坊也於萬聖節期間推出節慶限定蛋糕,包含經典「南瓜派」與「搗蛋柳丁」,前者特別加入特殊香料與肉桂增添層次風味,後者以南瓜風味香緹製成柳丁渾圓外型,內層包裹血橙果醬與柳橙果泥,特製八角奶霜創造獨特風味,造型俏皮吸睛。

此外,台北多個餐廳也推出萬聖節主題甜點,如榮獲《米其林指南台北》推薦的IL MERCATO義瑪卡多,主廚Manuel特別烘焙特色造型甜點,讓櫥窗中的甜點化身幽靈、蝙蝠、南瓜、巫婆手指等造型,彷彿一場甜點的變裝派對,另外,餐廳也邀請小朋友們於10月28日參加「Happy Halloween萬聖節大家來搞鬼Pizza」,製作專屬於自己的造型Pizza。貳樓餐廳則推出多款限定甜點,從巧克力蛋糕、提拉米蘇、冰沙到紅茶奶霜,都有著萬聖節的活潑與華麗。

另一話題~墨西哥亡靈節

今年7月進駐新光三越台北信義新天地A9館4樓的WILDWOOD原木燒烤餐廳,迎接開業後第一個萬聖節,將於10月27日(週六)晚間9:30至凌晨2:00,首次開放擁有無敵夜景的戶外露台空間,舉辦以墨西哥亡靈節(Day of the Dead)為主題的變裝派對。每人1,500元即可享用一份原木燒烤餐點佐配菜、以及二杯酒;現場有DJ精彩演出,符合「Day of the Dead」骷髏裝扮主題者,優惠價1,000元,最佳裝扮者還有機會獲得驚喜好禮,適合都會型男靚女歡度時尚風格的萬聖節。

