2018-10-25

記者凃盈如／台北報導

時序入秋，是適合食補的時候，也是秋蟹正肥的時節，飯店佳餚盡出，推出多款季節海味，要饕客們嚐鮮。

【蟹】

海皇秋蟹一品粥，請你吃～

礁溪寒沐酒店宴會廳及MU TABLE自助餐廳即日起至10月28日聯袂推出「沐秋風 品蟹宴」，宴會廳推出多款的蟳蟹佳餚，特價880元起，房客再享9折優惠，菜色包含將在地小食華麗升級的「紅蟳海鮮西魯肉」、甜辣濃郁的「新加坡辣椒蟹」、蒜香迷人的「避風塘帝王蟹腳」、溫潤滋補的「麻油沙母燉雞湯」與蛋香及胡椒完美交融的「桂花爆炒三點蟹」，饕客遊歷東台灣還可體驗海鮮盛宴。

此外，MU TABLE自助餐廳推出饗樂分享餐券，晚餐券下殺約65折，每張990元（含服務費），配合秋蟹季活動，即日起至10月28日，凡持實體票券於晚餐時段用餐，可免費享海皇秋蟹一品粥一碗。

蟳蟹×生蠔 大快朵頤

台北文華東方酒店文華Café自即日起至11月18日的「週末午間鮮．吃．吧」推出「蟹」逅好食光自助饗宴，由主廚馮俊傑匯集各式紅蟳、帝王蟹腿、花蟹、紅蟹、麵包蟹、雪蟹爪等肥美螃蟹，並融入精湛的手藝，輪替端出芒果蟹肉雞尾酒盅、蟹肉濃湯、避風塘炒蟹、酥炸蟹肉鉗、蟹肉薯蓉等佳餚。

除了肥美秋蟹，更令人驚豔的，就是饕客們還可暢快享用人氣指數居高不下、空運來台的法國進口月光（La Deesse Blanche）生蠔、芬蒂克雷（Fine de Claire）生蠔，以及卡多芮（Cadoret）生蠔，輪番供應，讓生蠔控放肆朵頤、暢快享用。

本土PK進口，大蟹鬥！

台北晶華酒店即日起至11月30日，輪番推出「秋蟹饗宴」，匯集大沙公、大沙母、處女蟳、花蟹……等台灣本地盛產的螃蟹，透過館內外各餐廳主廚所擅長的手藝，以清蒸、乾燒、椒鹽、上湯焗、砂鍋、火鍋……等不同的料理方式，演繹出當季秋蟹多元美味。

此外，位於地下三樓的三燔本家將嚴選日本空運直送的鱈場蟹推出「鮮活鱈場蟹套餐」；三樓晶華軒也再次引進曾大獲好評的「巨無霸斯里蘭卡蟹」霸氣助陣；另於11月1日至30日，二樓Robin’s鐵板燒也將加碼以日本間人蟹、香箱蟹為海味主角，藝烹出多款時令豐美盛宴。

台北國賓大飯店「川」、「粵」蟹鬥，即日起至12月31日，於國賓粵菜廳、川菜廳推出秋蟹盛宴，精選秋天產地直送的新鮮肥美沙公、沙母等各類蟹蟳，藉由主廚蒸、炸、燜、炒等多元料理手法，精準掌握火候與最恰當的調味比例，將各廳經典調味融入蟹蟳中，讓顧客再選出自己所喜愛的烹調方式，品嚐當季美味。

【鍋＆宴】

復刻宣一宴第二部曲

飲食作家王宣一在《國宴與家宴》中，記述母親做的江浙菜餚，以及宴客的風華，以懷念她所主導的每一場飲宴，而在亞都麗緻「復刻宣一宴第二部曲」當中，王宣一夫婿PChome董事長詹宏志，再度挑選了14道菜，藉由天香樓主廚楊光宗之手，懷念2015年底猝逝的愛妻。

詹宏志提起，妻子過世後，朋友總提起了她請客的種種事蹟，讓他有了「不該中斷宴客傳統」的想法，於是下定決心，要學會那些他吃了數十年，卻不曾做過的菜，幫太太實現她生前對朋友的邀約。為了要還原太太的手藝，詹宏志還從美食作家葉怡蘭那兒，要到了她以前到家裡作客時的菜色照片進行「比對」，連湯汁、醬汁的「色差」都十分考究。

今年，「復刻宣一宴第二部曲」以菠蘿香檳作為序曲，前菜有香酥響鈴兒，還有白煮豬腳、桔香蛤蜊、花雕醉雞等冷盤，以及一道以清湯製作的「珍珠青豆餛飩湯」，另外，還有蒜燒馬頭魚、燜爛糊肉絲、清湯牛小排等費時的工夫菜色。14道溫暖手作佳餚，除單點外，亦提供每桌5位13,800元＋10%，與每桌10位26,800元＋10%的桌菜選擇。

圖片提供／台北文華東方酒店、台北晶華酒店、台北美福大飯店、台北國賓大飯店、亞都麗緻、六福旅遊集團、礁溪寒沐酒店