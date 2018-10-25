記者凃盈如／台北報導
時序入秋，是適合食補的時候，也是秋蟹正肥的時節，飯店佳餚盡出，推出多款季節海味，要饕客們嚐鮮。
【蟹】
海皇秋蟹一品粥，請你吃～
礁溪寒沐酒店宴會廳及MU TABLE自助餐廳即日起至10月28日聯袂推出「沐秋風 品蟹宴」，宴會廳推出多款的蟳蟹佳餚，特價880元起，房客再享9折優惠，菜色包含將在地小食華麗升級的「紅蟳海鮮西魯肉」、甜辣濃郁的「新加坡辣椒蟹」、蒜香迷人的「避風塘帝王蟹腳」、溫潤滋補的「麻油沙母燉雞湯」與蛋香及胡椒完美交融的「桂花爆炒三點蟹」，饕客遊歷東台灣還可體驗海鮮盛宴。
此外，MU TABLE自助餐廳推出饗樂分享餐券，晚餐券下殺約65折，每張990元（含服務費），配合秋蟹季活動，即日起至10月28日，凡持實體票券於晚餐時段用餐，可免費享海皇秋蟹一品粥一碗。
蟳蟹×生蠔 大快朵頤
台北文華東方酒店文華Café自即日起至11月18日的「週末午間鮮．吃．吧」推出「蟹」逅好食光自助饗宴，由主廚馮俊傑匯集各式紅蟳、帝王蟹腿、花蟹、紅蟹、麵包蟹、雪蟹爪等肥美螃蟹，並融入精湛的手藝，輪替端出芒果蟹肉雞尾酒盅、蟹肉濃湯、避風塘炒蟹、酥炸蟹肉鉗、蟹肉薯蓉等佳餚。
除了肥美秋蟹，更令人驚豔的，就是饕客們還可暢快享用人氣指數居高不下、空運來台的法國進口月光（La Deesse Blanche）生蠔、芬蒂克雷（Fine de Claire）生蠔，以及卡多芮（Cadoret）生蠔，輪番供應，讓生蠔控放肆朵頤、暢快享用。
本土PK進口，大蟹鬥！
台北晶華酒店即日起至11月30日，輪番推出「秋蟹饗宴」，匯集大沙公、大沙母、處女蟳、花蟹……等台灣本地盛產的螃蟹，透過館內外各餐廳主廚所擅長的手藝，以清蒸、乾燒、椒鹽、上湯焗、砂鍋、火鍋……等不同的料理方式，演繹出當季秋蟹多元美味。
此外，位於地下三樓的三燔本家將嚴選日本空運直送的鱈場蟹推出「鮮活鱈場蟹套餐」；三樓晶華軒也再次引進曾大獲好評的「巨無霸斯里蘭卡蟹」霸氣助陣；另於11月1日至30日，二樓Robin’s鐵板燒也將加碼以日本間人蟹、香箱蟹為海味主角，藝烹出多款時令豐美盛宴。
台北國賓大飯店「川」、「粵」蟹鬥，即日起至12月31日，於國賓粵菜廳、川菜廳推出秋蟹盛宴，精選秋天產地直送的新鮮肥美沙公、沙母等各類蟹蟳，藉由主廚蒸、炸、燜、炒等多元料理手法，精準掌握火候與最恰當的調味比例，將各廳經典調味融入蟹蟳中，讓顧客再選出自己所喜愛的烹調方式，品嚐當季美味。
【鍋＆宴】
復刻宣一宴第二部曲
飲食作家王宣一在《國宴與家宴》中，記述母親做的江浙菜餚，以及宴客的風華，以懷念她所主導的每一場飲宴，而在亞都麗緻「復刻宣一宴第二部曲」當中，王宣一夫婿PChome董事長詹宏志，再度挑選了14道菜，藉由天香樓主廚楊光宗之手，懷念2015年底猝逝的愛妻。
詹宏志提起，妻子過世後，朋友總提起了她請客的種種事蹟，讓他有了「不該中斷宴客傳統」的想法，於是下定決心，要學會那些他吃了數十年，卻不曾做過的菜，幫太太實現她生前對朋友的邀約。為了要還原太太的手藝，詹宏志還從美食作家葉怡蘭那兒，要到了她以前到家裡作客時的菜色照片進行「比對」，連湯汁、醬汁的「色差」都十分考究。
今年，「復刻宣一宴第二部曲」以菠蘿香檳作為序曲，前菜有香酥響鈴兒，還有白煮豬腳、桔香蛤蜊、花雕醉雞等冷盤，以及一道以清湯製作的「珍珠青豆餛飩湯」，另外，還有蒜燒馬頭魚、燜爛糊肉絲、清湯牛小排等費時的工夫菜色。14道溫暖手作佳餚，除單點外，亦提供每桌5位13,800元＋10%，與每桌10位26,800元＋10%的桌菜選擇。
圖片提供／台北文華東方酒店、台北晶華酒店、台北美福大飯店、台北國賓大飯店、亞都麗緻、六福旅遊集團、礁溪寒沐酒店
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礁溪寒沐酒店麻油沙母燉雞湯，1,280元。
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礁溪寒沐酒店即日起至10月28日，推出「沐秋風 品蟹宴」。
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礁溪寒沐酒店，即日起至10月28日，凡持實體票券於晚餐時段用餐，可免費享海皇秋蟹一品粥一碗。
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台北文華東方酒店──文華Café（Café Un Deux Trois）推出週末午間鮮．吃．吧海鮮餐檯，每位1,980元＋10%起。
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文華Cafe「週末午間鮮．吃．吧」，提供精選法國生蠔。
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文華Café推出酥炸蟹肉鉗、避風塘炒蟹。
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本季晶華軒主廚團隊將再次以前年廣受饕客們的喜愛的斯里蘭卡蟹入菜，推出「黑胡椒斯里蘭卡蟹」。
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三燔本家推出極品鱈場蟹鍋。
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台北國賓粵菜廳推出新港點「沙嗲天網牛肉包」，3入210元。
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晶華三燔本家推出鮮活鱈場蟹套餐，熱前菜為「蟹膏甲羅玉子蒸」。
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台北國賓粵菜廳推出秋蟹「黑古月奶香焗沙公」，1隻1,480元。
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「復刻宣一宴第二部曲」清湯牛小排，濃縮牛骨精華與蔬菜鮮甜的清湯可單喝或搭配麵線享用。
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「復刻宣一宴第二部曲」蒜燒馬頭魚，將馬頭魚香煎至兩面金黃，加入醬油、紹興燒至入味後，最後放置整顆大蒜燜燒，魚肉鮮甜香味入蒜，軟綿鮮美。
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亞都麗緻天香樓「復刻宣一宴第二部曲」珍珠青豆餛飩湯，清湯完美突顯青豆的甜味。
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台北美福大飯店「米香台菜餐廳」上蟳紅露老酒鍋、波士頓老酒鍋。
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六福客棧談天閣即日起至10月31日，推出全新日式燒烤定食商業午餐，主餐包含「味噌雞腿燒」、「鹽烤香魚」以及「串燒澳洲穀飼牛肋眼」，240元起。
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台北美福大飯店「潮粵坊」推出胡椒豬肚鍋、四川麻辣美國牛肉鍋、重慶乾鍋雞二吃。
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台北美福大飯店「潮粵坊」四川麻辣美國牛鍋。
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台北美福大飯店「晴山日本料理」寒鰤雪白火鍋。