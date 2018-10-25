台灣第一台！ 聲寶減糖蒸氣電子鍋

2018-10-25

〔記者吳佩樺／台北報導〕家電愈來愈聰明！聲寶打造全台第一台智慧語音冰箱，不只會說話，還有國台語「雙聲道」，明年4月上市。

聲寶智慧語音冰箱會說話，例如當你打開冰箱時，會說「看一下，你要找的東西過期了沒！」冰箱門開太久或太頻繁開門，也會發出提醒，「冰箱門沒關好喔！」「減少開門次數，才省電喔！」提供國語、台語，可自行切換，若嫌太吵，亦能關掉語音。

聲寶表示，目前亮相屬於初代版本，量產前還會進行各種調整優化，未來計畫加入客製化功能，讓民眾用自己或家人的聲音說話，但仍在評估中，真正推出時間未定。

同步瞄準忙碌上班族，明年初大家電主打新品還有都會菁英系列滾筒洗衣機，最大特色是1小時完成洗脫烘。

此外，「健康飲食」當道，廚房小家電紛紛以健康為趨勢，聲寶推出台灣市面首款減糖蒸氣電子鍋，利用蒸煮方式讓米飯減少33%糖分，口感提供5種軟硬度模式，能隨個人喜愛調整。

聲寶指出：「現在很多民眾追求『低糖飲食』，減糖蒸氣電子鍋讓在意血糖的銀髮族，或是想減重的女性能放心『吃飯』。」蒸氣加熱方式讓米飯飽含水分，不會影響美味；機器下方的排水盒建議每次烹煮完都要倒水，預計下月上市。話題新品另有壓力電烤鍋，壓力模式快速逼出油脂。