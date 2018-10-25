Diamond Bank×斐儷珠寶 稀世珍品來台巡展

2018-10-25

〔記者王瀅娟／台北報導〕Diamond Bank與斐儷珠寶合作舉辦「2018頂級粉紅鑽亞洲巡迴展」暨「頂級未泡油祖母綠特展」，齊集各超過200件的粉紅鑽與祖母綠珠寶，包括頂級的阿蓋爾（Argyle）粉紅鑽與未泡油的哥倫比亞祖母綠，即日起至11月4日於斐儷珠寶仁愛店與晶華酒店巡迴展出。

斐儷珠寶總經理陳昱羲表示，看好粉紅鑽與祖母綠未來漲幅驚人，「阿蓋爾粉紅鑽價格在這幾年炒作下已漲4、5倍，去年宣布2020年封礦後又再漲30％，真正封礦後勢必價格一定會再漲，也會帶動粉紅鑽整體價格。」陳昱羲說，去年巡迴展有5顆阿蓋爾粉紅鑽，今年則有33顆，另外再透過Diamond Bank平台整合議價優勢，自平台上篩選前3％品質、價格最優的粉紅鑽，此次總共有200多件來台展出。

陳昱羲另看好祖母綠價格上漲，「12年前未經優化處理的紅寶石與祖母綠價格相當，然而現在紅寶石1克拉從8萬漲到120萬美元，祖母綠才漲到30萬美元，因此還有很大的空間，加上有集團欲開始炒作Muzo祖母綠，5年內未泡油祖母綠會漲2倍以上。」此次特展引進200多件祖母綠，其中未泡油祖母綠約30～40件，包括來自哥倫比亞Muzo與Chivor礦區的頂級祖母綠，價格比拍賣會低標還低，開展前已接到多方藏家詢問。