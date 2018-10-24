百達翡麗Twenty~4 自動腕錶擄獲女心

2018-10-24

﹝記者方惠宗／台北報導﹞百達翡麗（Patek Philippe）宣布推出「Twenty~4 Automatic」自動腕錶，採用直徑36毫米的嶄新圓形錶殼，搭載按照百達翡麗印記嚴格標準製造的324 S C自動上鏈機芯，飾以奪目美鑽，簡練而精密、切實而優雅，錶款名稱更富含時刻佩戴皆宜的寓意，業者稱：「專為果斷自信、追求活躍生活方式的現代女性而設計。」

隨著女性對機械腕錶愈來愈重視，腕錶如何相配日常生活的每一環節？如何從工作、家庭、私人和社交聚會到休閒等時刻都能匹配風格，不論戶外輕裝還是夜宴禮服，都合襯無間？如此源起，令百達翡麗決定擴張1999年即問世、以方形石英錶為主的Twenty~4系列陣容，耗時五年，終於打造出Twenty~4 Automatic自動腕錶，成為該系列首款搭載自動上鏈機芯及圓形錶殼的款式。具備時、分、秒「大三針」與日期顯示功能，為時下有能力駕馭最新技術、屬意腕上機械時計的女性，迎來一款可代表偉大品質傳統和價值恆久的工藝傑作。

百達翡麗Twenty~4 Automatic自動腕錶備有五大款式：包括兩款鋼製腕錶搭配鑲鑽錶環，兩款玫瑰金腕錶配以鑲鑽錶環，以及一款玫瑰金腕錶搭配鑲鑽錶環、錶鏈與錶冠等可供選擇。「Dentelle」（花邊風格）鑲嵌技巧造就雙排並列寶石結構，備顯寶石光芒。全數鑽石屬於切割無瑕的頂級Wesselton鑽石級別，符合百達翡麗印記及最嚴格的珠寶商標準。錶鍊皆採用全新專利摺疊釦，可靠、舒適，賞心悅目，亦襯托錶款精密兼備，散發女性柔美氣息，正如錶廠宣稱：「以鮮明的當代格調呼應現代女性躍動精采與不拘一格的生活風格。」