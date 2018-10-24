遠傳電信開賣電動自行車 2980元騎回家─攜手捷安特 瞄準輕量移動族 綁約30個月 上網購車皆優惠

2018-10-24

〔記者吳佩樺／台北報導〕繼攜手電動機車Gogoro，遠傳電信再跨界與捷安特合作，全面開賣電動自行車，在遠傳「輕‧移動」方案以及政府環保政策雙重補貼下，最低2,980元就能騎回家。

瞄準短程代步、學生、家庭主婦等輕量移動需求以及追求環保族群，首波合作車款包括EA-132、EA-401、EM-133 MINI、EM-163，遠傳針對推出月繳698、999、1,399元三級資費，綁約30個月，享有上網吃到飽與購車優惠。

舉例來說，入門EA-132原車價快2萬元，搭配月繳1,399元，攜碼或老用戶購車方案價2,990元。

如果是近3萬元的EA-401，選擇月繳1,399元，購車方案價14,480元，加上自行申請雲林縣補助汰換二行程機車金額11,500元，等於只要2,980元；各縣市補助金額不同，民眾可上「移動汙染源管制網」查詢。

遠傳電信個人用戶事業群副總經理杜偉昱表示：「低碳生活當道，今年國內電動自行車全年產值將挑戰100億元的歷史新高。遠傳擁有全台800家門市、捷安特全台超過300家門市，共同打造完整售前、售後服務。」此外，今年遠傳非手機、平板資費用戶成長已高達3成。

市售電動自行車品質不一，捷安特總經理鄭秋菊強調：「本次推出車款中鋰電池系列為市面上極少數通過國家安全認證7大測試的電動自行車。」