隨行做環保 俏皮曲線vs.率性直瓶─康寧餐具推新品 週年慶優惠價 美國時尚玻璃水瓶 明星加持

2018-10-23

〔記者凃盈如／台北報導〕百貨週年慶來臨，各大日常生活家用品牌推出新品與特惠。適逢康寧餐具旗下品牌CORNINGWARE 60週年，今年不僅推出SNOOPY康寧鍋新圖像，也推出令人愛不釋手的隨行杯兩大系列，包括「X Grip」和 「X Flip」，分別是造型俏皮的曲線瓶，以及率性的直瓶。鍋具方面，除了部分商品，首次開放全面7折、鍋類商品單件6折、任選2件以上5折（不含鑽石鍋及SNOOPY康寧鍋）。同時，CORNINGWARE品牌下的康寧鍋也推出多款限量的買小送大組合、陶瓷絢彩不沾鍋也推出6款特價38折售完為止的超低優惠。其中，隨行杯「X Grip」款式500ML，890元，於百貨週年慶期間，推出599元搶鮮優惠，以及購買櫻花粉花色加購櫻花系列餐盤買一送一、加購櫻花系列康寧鍋與晶彩透明鍋5折等新品搭配暢銷款的優惠組。

此外，國內皇冠金屬工業，於今年9月正式成為時尚玻璃水瓶品牌Lifefactory台灣區總代理。Lifefactory為許多歐美名人愛用，安‧海瑟威、潔西卡‧艾芭、班奈狄克‧康柏拜區等人皆為Lifefactory玻璃水瓶的愛用者。全產品線採高品質、環保的玻璃材質，品牌的「玻璃奶瓶」系列，亦使用法國製造的玻璃瓶身和矽膠奶嘴，以及美國製造的矽膠保護套和塑膠配件。品牌使用的所有原料皆經「美國食品及藥物管理局」核准，訴求無毒不含雙酚A、環境賀爾蒙、鉛，為食安把關。