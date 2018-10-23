Jessica自創品牌 鏡級設計師

﹝記者方惠宗／台北報導﹞南韓歌手「Jessica」鄭秀妍完成台北國際會議中心舉行「Golden Night」迷你演唱會，昨（22）日現身台北101購物中心，為自創眼鏡品牌「BLANC & ECLARE」發表會親自演繹。她在現場展示以各個城市命名的眼鏡系列，談到在設計「台北」眼鏡時，靈感來自所觀察到的台灣女性非常優雅、與自己一樣有著愛美的一面，因此賦予這款眼鏡經典百搭的線條與顏色。
Jessica在2014年由藝人身分搖身一變成為偶像企業家，投入自創品牌BLANC& ECLARE、擔任創意總監。她說，太陽眼鏡是自己日常最不可缺的時尚單品，首次推出的墨鏡系列即是以自己所愛的六個城市為靈感，並以鏡臂上的「÷」符號象徵「現代經典」及「古典摩登」的品牌精神。今年，該系列已擴展成超過30個城市主題的招牌商品。Jessica揭開這30款不同的墨鏡，包含泰國曼谷、瑞士日內瓦、土耳其伊斯坦堡、摩洛哥馬拉喀什、法國尼斯、義大利波托菲諾及羅馬，以及台灣台北等，皆擁有獨特的幾何切面與經典的單一色系，宛如歌頌著各個城市的時尚風貌。墨鏡速配秘訣？Jessica說：「平日以黑色為主。休閒時，例如海邊，則選白色款式。」Jessica也為這次活動準備10款親筆簽名墨鏡，即日起於複合式眼鏡精品店「2020EYEhaus」台北101旗艦店及微風信義店販售。