藝術+永續 創意時尚秀─風格臺南‧時尚藝術秀首度媒合產業與設計師 相互幫襯開拓新局

2018-10-23

〔記者王瀅娟／台北報導〕「2018風格臺南‧時尚藝術秀」於台南一中群英堂登場，首度結合7家台南紡織品牌與7位服裝設計師，將機能性布料結合當代文化藝術與永續觀點；加上台灣首度舉辦的Ecotopia永續時尚設計獎，展現未來時尚之道。

台南有許多國際知名的紡織面料品牌，但與台灣服裝設計師甚少合作，因而「2018風格臺南‧時尚藝術秀」首度進行媒合，由設計師先提出設計圖，再由品牌研發面料與製作。幸福台灣EverSmile與王舜民以數位印刷、摺景、3D列印技術合作呈現對自然景物的觀察；和明紡織Weavism與林純升應用獨家新疆長絨棉與天然蕉麻葉柄纖維紙紗，一起打破各種服裝類型疆界；擅長刺繡的嘉芳實業Le Brode與孫瑜鴻合作開發以電影「少年Pi的奇幻漂流」為題的新穎刺繡；吉宏國際Fantino Home的Umorfil美膚纖維與有機棉與康嘉偉擅長的拼接與多層次穿搭休閒風格激盪火花；廣富號與專攻手袋設計的董雅卉以經緯地圖呈現安平港口世界觀；仁美商標以客製緹花織物呈現李嘉泉欲傳遞的環保、汙染與反戰議題；佳麗惠實業Caliphil首度服裝跨界合作，與林彥汝打造輕鬆自由的度假風格時裝。

首度舉辦的Ecotopia永續時尚設計獎共吸引來自全球352名參賽者，最終由張亞喆、林靜瑩與王楚芸獲前三名。評審之一Elle雜誌總編輯盧淑芬表示，很高興看到所有參賽者展現永續時尚的不同面向，張亞喆將回收衣物重新編成精緻的面料，且有量產可能性，因而獲得第一名；第二名林靜瑩將父親的西裝拆解重組成妹妹的結婚禮服，使回收衣物有了情感連結，未來可朝訂製發展，因而獲得第二名；王楚芸在眾多解構舊衣的設計中，展現出各方面的平衡感，因而獲得第三名。