【小改款性能再進化】Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Coupé試駕

2018-10-22

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

Mercedes-Benz的S-Class Coupé是當今車壇極少數車長突破5米的大型雙門Coupé（可說是Rolls Royce以外的唯一選擇），其中性能最強悍的Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Coupé小改款後，加速表現大幅躍進，幾乎直追Mercedes-AMG旗下最頂尖的高性能車款。

小改款S 63動力來源改採排氣量3,982cc的V8雙渦輪增壓引擎，可輸出612匹最大馬力，扭力峰值達到91.8公斤米，與其匹配的是傳輸效能相當卓越的AMG SPEEDSHIFT MCT多片式離合器9速手自排變速箱，透過前軸0～50%、後軸50～100%扭力分配的4MATIC+主動式4輪驅動系統，在保有後驅駕駛樂趣下（因後軸扭力分配較大），發揮4輪傳動的循跡優勢。根據原廠性能數據，其0～100公里／時加速僅需3.5秒，要比小改款前足足快上0.4秒之多！

試駕途中，本車澎湃強勁的加速力道與明快穩健的操控反應可說表露無遺，在快速道路和高速公路上逢車過車，駕馭起來堪稱流暢自如。只要眼前出現比較長的直線路段，大腳油門一拜就能立刻將時速飆上近兩百公里，但坐在駕駛座的感覺卻彷彿只有60～70公里／時，長時間高速巡航非常輕鬆愜意，將GT跑車的奧義完美體現。坐進車艙，內裝控台的基本格局和S-Class房車相當類似，儀表板和中央多功能顯示幕以兩塊TFT彩色螢幕所構成，中央出風口正中則少了S-Class房車上的石英鐘。試駕車選配以紅黑雙色AMG designo豪華Nappa真皮包覆的豪華內裝套件，搭配AMG碳纖維／黑色鋼琴烤漆飾板，營造精緻高雅又不失熱血跑格的座艙氛圍。小改款換上新款AMG高性能平底跑車方向盤（Nappa真皮包覆），不僅視覺感與握感俱佳，上面的控鍵功能也規劃得非常貼心就手。

台灣賓士將Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Coupé開出1,095萬起跳的車價，幾乎直追雙座純種超跑的水準，訴求不是那麼熱血張揚的多金性能買家。