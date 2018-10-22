【小改款性能再進化】Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Coupé試駕

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
Mercedes-Benz的S-Class Coupé是當今車壇極少數車長突破5米的大型雙門Coupé（可說是Rolls Royce以外的唯一選擇），其中性能最強悍的Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Coupé小改款後，加速表現大幅躍進，幾乎直追Mercedes-AMG旗下最頂尖的高性能車款。
小改款S 63動力來源改採排氣量3,982cc的V8雙渦輪增壓引擎，可輸出612匹最大馬力，扭力峰值達到91.8公斤米，與其匹配的是傳輸效能相當卓越的AMG SPEEDSHIFT MCT多片式離合器9速手自排變速箱，透過前軸0～50%、後軸50～100%扭力分配的4MATIC+主動式4輪驅動系統，在保有後驅駕駛樂趣下（因後軸扭力分配較大），發揮4輪傳動的循跡優勢。根據原廠性能數據，其0～100公里／時加速僅需3.5秒，要比小改款前足足快上0.4秒之多！
試駕途中，本車澎湃強勁的加速力道與明快穩健的操控反應可說表露無遺，在快速道路和高速公路上逢車過車，駕馭起來堪稱流暢自如。只要眼前出現比較長的直線路段，大腳油門一拜就能立刻將時速飆上近兩百公里，但坐在駕駛座的感覺卻彷彿只有60～70公里／時，長時間高速巡航非常輕鬆愜意，將GT跑車的奧義完美體現。坐進車艙，內裝控台的基本格局和S-Class房車相當類似，儀表板和中央多功能顯示幕以兩塊TFT彩色螢幕所構成，中央出風口正中則少了S-Class房車上的石英鐘。試駕車選配以紅黑雙色AMG designo豪華Nappa真皮包覆的豪華內裝套件，搭配AMG碳纖維／黑色鋼琴烤漆飾板，營造精緻高雅又不失熱血跑格的座艙氛圍。小改款換上新款AMG高性能平底跑車方向盤（Nappa真皮包覆），不僅視覺感與握感俱佳，上面的控鍵功能也規劃得非常貼心就手。
台灣賓士將Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Coupé開出1,095萬起跳的車價，幾乎直追雙座純種超跑的水準，訴求不是那麼熱血張揚的多金性能買家。
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儘管是輛車長突破5米的大型雙門Coupé，但曼妙優美的身段依然帥氣迷人。後保險桿下方分流器底下有一道銀色鍍鉻飾條，左右雙邊各有兩個4邊形AMG鍍鉻尾飾管，跟一般非AMG的S 560 Coupé有所區別。
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小改款Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Coupé車頭換上Panamericana直柵式水箱護罩，視覺上更顯霸氣剽悍，並標配有智慧駕駛輔助套件、交通號誌辨識輔助系統、側風穩定輔助、Magic Body Control主動車身控制系統（具主動彎道側傾功能）等先進科技，對層峰多金買家肯定更有說服力。
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進化為4MATIC+主動式4輪驅動系統的Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Coupé由靜止加速至時速百公里僅需3.5秒，要比小改款前足足快上0.4秒。
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這具排氣量3,982cc的V8缸內直噴雙渦輪增壓引擎，可輸出612匹最大馬力，並在2,750～4,500轉形成峰值為91.8公斤米的扭力高原。秉持AMG一貫「one man, one engine」的製作理念，由一位資深技師完全手工裝配，上面鑲有技師的銘牌以示負責。
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試駕的這輛S 63 4MATIC+ Coupé內裝以紅黑雙色AMG designo豪華Nappa真皮包覆，搭配AMG碳纖維／黑色鋼琴烤漆飾板，並輔以新款AMG高性能平底跑車方向盤，營造出精緻高雅又不失熱血跑格的座艙氛圍。
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試駕車配置20吋AMG交叉輪輻式消光黑鍛造輪圈，搭配德國馬牌ContiSportContact高性能跑車胎，裡面則為紅色烤漆的AMG對向式6活塞煞車卡鉗與劃線鑽孔通風煞車碟。
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本車選配的紅色AMG Nappa真皮跑車座椅，儘管強調包覆效果，卻也沒有忽視豪華GT跑車長途乘坐的舒適性，椅面泡棉的厚度遠比一般性能車標榜輕量化的賽車椅厚上許多，有點沙發的fu。面積達1.3平方米的MAGIC SKY CONTROL可變色採光車頂，對車廂氛圍與採光均有實質加分效果。
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Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Coupé小檔案