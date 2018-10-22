2018 DTM德國房車大師賽總結

2018-10-22

記者方維鐸／綜合外電報導

今年是Mercedes-AMG參賽DTM德國房車大師賽的最後一個賽季，自5月初開賽以來，Mercedes-AMG便卯足全勁在賽道上爭取佳績，讓其他兩陣營難以招架。其中去年賽季大獲全勝的Audi陣營，在賽季之初顯然有未上緊螺絲的態勢，大小失誤不斷，加上團隊策略尚未成形，一直處於挨打的局面，表現居3大陣營之末。

Audi陣營賽季後段急起直追 為賽事頻添高潮

然而DTM無愧為最高等級房車賽事，場上車輛性能可說勢均力敵，勝負往往取決於車手臨場的表現、團隊策略的貫徹和場上變化的掌握，隨著賽事的進展，上半賽季整體戰略失當的Audi陣營，決定集中全部資源力拱鬥志相對高昂的去年總冠軍車手René Rast蟬聯車手總冠軍，讓賽季後段態勢丕變，不僅Rast的個人積分不斷增加，整個Audi陣營的士氣也逐漸提振；另一方面也讓Mercedes-AMG陣營感到芒刺在背，加上同陣營兩位老將Gary Paffett和Paul di Resta積分持續拉鋸，廠隊高層難以定奪該支持誰去角逐年度總冠軍，似乎有點亂了步調的跡象。

René Rast取得不思議6連勝 封關站功敗垂成

從賽季倒數第3站Audi主場的Nürburgring開始，René Rast表現如有神助，兩回合Pole to Win取得56分最高積分進帳，接著在奧地利Red Bull賽道透過同陣營車手通力合作，再度取得兩回合50分的冠軍積分，讓年度總冠軍之爭必須延後至封關站Hockenheim分曉。

Hockenheim封關站最後一回合，René Rast從起跑取得領先便一路獨走，無奈積分原有15分優勢的Gary Paffett以逸待勞，只要維持第3位完賽即可獲得車手總冠軍。比賽最後的高潮是Audi車手Nico Müller和Robin Frijns從後方奮力超越BMW M4 DTM車群，希望能趕在比賽結束前追過跑在第3的Gary Paffett，幫助René Rast把分數拉開，可惜時不我予，Gary Paffett仍順利取得第3名完賽積分，最後以4分的些微差距幫Mercedes-AMG陣營贏得車手總冠軍，劃下退出DTM的完美休止符。

對DTM有興趣的讀者可從www.dtm.com官網來瞭解這項最高等級房車賽事的資訊，並可透過YouTube的DTM專頁（www.youtube.com／user／DTMinternational）來回顧比賽的精彩畫面。

圖片提供／DTM官網