日本獨特帆布包 耐磨耐髒收納強

〔記者林欣若／台北報導〕將英國雨鞋品牌Hunter、義大利帆布鞋品牌Superga、巴西人字拖havaianas引進台灣的嵥傑國際，以都會機能時尚為概念，開設全新精品休閒概念店Bon Voyage，除了原有的Hunter、Superga、K-WAY、havaianas等品牌，更全新引進日本Milesto背包、美國百年工作服Round House、台灣原創鞋履HamacaSole，由頭到腳、從服裝到配件，讓熱愛戶外運動的消費者也能有精緻時尚的選擇。
來自日本的背包品牌Milesto成立於2010年，以「Everyday Travel」為主題設計出各種色彩和尺寸的包款，獨特的帆布面料耐磨耐髒，每一款包包的夾層豐富，適合旅行中各種物品收納，因此品牌成立不到10年，已在日本迅速竄紅。HamacaSole的命名來自於西班牙文的「吊床」（Hamaca），以吊床舒適悠閒的氣氛為靈感，HamacaSole的鞋子主打特殊記憶PU材質以及微感足弓設計，結合軟硬適中的橡膠鞋底，提供雙足緩衝和支撐，加上棉麻和羊毛鞋面布料舒適包覆，讓雙足猶如人體躺在吊床上一般放鬆。
其他配件小物包括來自英國的True Utility，附有LED照明的鐵牌鑰匙圈暗藏各種功能的小刀，是戶外活動的好幫手，來自美國的Round House推出多種帽款，既保暖又時尚，讓戶外穿搭更豐富。