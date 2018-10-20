愛馬仕家居展 台北世界首站─幾何繽紛色塊 客製夢幻家具逸品 低調透露大器

〔記者凃盈如／台北報導〕「愛馬仕──空間之間」家居裝置展，今（20）日起在台北BELLAVITA正式開展，台北做為世界首站，愛馬仕巴黎團隊特別在一週前就來台監督佈展，以幾何形狀、繽紛色塊呈現的空間，搭配展出的106件作品，終於在BELLAVITA一樓亮相，並將於展期結束後，移師杜拜、首爾等城市巡迴。
本次為愛馬仕首度於台灣舉辦家居大展，展出許多夢幻逸品，包括多件台灣首次登場的家具，價值最高的是上千萬元的客製化家具The CURIOSITÉ系列珠寶櫃，這件珠寶櫃能夠收藏一百多件珠寶，抽屜具備令人驚喜的精緻開合結構，櫃門內部還配有幾款旅行時可攜帶使用的收納盒；而自英國建築設計師Edward Barber的青銅AES咖啡桌，極簡的輪廓線條折射出青銅的光芒，表面拋光完美如皮革、造型富有建築感，看似低調，但細節出眾。至於這一兩年於米蘭家具展登場的精采作品，如ÉQUIPAGES D’ HERMÈS系列家具、家飾，又或者強調精湛竹藝的KARUMI家具，或者是PÉRIMÈTRE 系列瓷花瓶，也都可在本次展覽一飽眼福，織品方面，則有出自墨西哥藝術家Miguel Castro Leñero設計的珍稀刺繡限量款披毯，以大膽、活潑的現代風格，重新詮釋愛馬仕的馬匹意象，除了強大的工藝，也展現藝術家的玩心，俏皮的形象讓人一眼就愛上。
「愛馬仕──空間之間」家居裝置展即日起至11月4日於BELLAVITA一樓中庭展出，所有展品皆可訂購，工藝較複雜之作品，需等待3至6個月的訂製時間。