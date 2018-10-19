阿喜錶現設計 佟凱玲愛客製

〔記者方惠宗／台北報導〕鐘錶「微品牌」當道，「阿喜」林育品與「微風女神」佟凱玲昨（18）日為時間標記有限公司全新引進Mr. Jones Watches（簡稱MJW）與UNDONE兩品牌上市活動站台，林育品迷戀MJW「怪獸錶」奔放的設計靈魂，佟凱玲則喜歡UNDONE的客訂魅力，各有所好，共同點是愛上錶款豐沛的創造力與親民價格，從此與高級腕錶零距離！
什麼是「微品牌」？業者指，新創「微品牌」沒有品牌歷史包袱、沒有集團框架，因此能輕易地跳脫既有的概念、展現出更飽滿的創意，特別是對於市場需求的反應速度很快，能充分展現品牌特色與實惠價格。以總部設立在倫敦的MJW來說，創立至今11年，被歐洲鐘錶藏家盛讚為「充滿藝術奇想的鐘錶古柯鹼」，設計團隊經常與歐洲藝術家共同鑽研機械跳時結構，注入音樂、藝術、流行、次文化等元素，使錶款與眾不同，熱賣的時間怪獸系列就在藝術家的繪稿中展現連連「彩蛋」：怪獸吞「時」之後經綠色胃液消化成「分」，透過明度與彩度的分層效果，展現前景、背景與面盤主人翁的視覺景深，視覺張力十足。
發源於香港的UNDONE以深厚的鐘錶組裝實力為背景，從錶殼、錶圈、面盤、指針、時刻到錶背，全都可供訂製，透過官網界面可玩味上萬種的客製風格，令UNDONE不僅風靡日本，更反攻歐洲市場。