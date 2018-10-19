王陽明蔡詩芸 拎神包尬氣場

夫妻同台大推限量手工迷你包 自曝吵架原兇是車子
〔記者方惠宗／台北報導〕王陽明與愛妻蔡詩芸昨（18）日難得同台，為MAISON PROMAX 2018秋冬THE VILLAINS & THE GODS系列新光三越台北信義新天地A11館快閃店揭幕，各自拎上品牌以希臘神話為主題打造的限量手工迷你側肩、「ZEUS宙斯」與「赫拉HERA」，分別詮釋天王、天后般的潮流態度，有趣的是，這對時髦夫妻卻因宙斯與赫拉的故事情節自曝兩人容易口角原因，竟是為了「車」！
MAISON PROMAX延續去年一上市就引發轟動的VILLAIN SQUAD系列，本季以希臘神話為主題打造THE VILLAINS & THE GODS系列，共有30款限量手工迷你側肩包，亦可做為背包、吊飾用；每只作品選用珍貴皮革與特殊材料製成，以時尚的方式描繪眾神相，演繹希臘神話故事的不朽魅力。王陽明與愛妻蔡詩芸各自詮釋「ZEUS宙斯」與「赫拉HERA」包款，展現時髦氣場。妙的是，當被問及是否像宙斯與赫拉也會吵架？兩人不約而同說「會！」談到吵架原因更是異口同聲「車子！」蔡詩芸說，自己因為王陽明愛上玩車、改車，但對車子的觀點、標準不同，兩人容易因此口角。