〈潮店．新店．名店 裝潢×餐點 食力大躍進〉百貨新食尚

2018-10-18

記者凃盈如／台北報導

如果你對「吃」很講究，總想吃得有質感、有品味，那麼最近百貨公司的美食新名單，可要快點更新了！

深夜食堂．全台獨家．餐酒聯名

迎接百貨週年慶開打，餐飲做為聚客力道最強的業種，台北各大百貨也紛紛改裝餐飲櫃位迎戰，從南西商圈到信義商圈，除了引進新品牌，有些百貨甚至延長餐飲營業時間，打造「深夜食堂」比拚食力。

新光三越台北信義新天地美食近來很有「大人味」，A9館6、7樓在經過2個月的封館改裝後，更匯集了多家口袋必收名單，除了料理手法多元，每家餐廳空間都別具特色，讓餐飲徹底融入生活風格，吃出潮流與質感。

目前設立於A9館的5家全台獨家餐廳WILDWOOD、小後苑、PACKIE、ChamBistro、Muchoyaki，其中就有兩位「米其林」星級主廚加持，包括林明健主廚主掌的WILDWOOD，以及鄧有癸師傅主掌的Muchoyaki，都是摘星後的最新力作。至於3家百貨首發餐廳，則包含被譽為火鍋界LV的「橘色涮涮屋」、台北麻辣火鍋名店「老鼎旺」、以及台北大安區低調的日式無菜單料理「初魚料亭」；另有10家營業到凌晨的「深夜食堂」，都是屬於「大人系」的社交的品味場域；其中，新光三越更首推四大獨有的餐酒聯名，如「橘色涮涮屋×ABRAZO」，將CNN推薦台北必吃美食與潮人酒吧結合、「PACKIE×FOURPLAY」以新派川菜碰撞時髦的風格調酒；「CHAMBISTRO享．香檳海鮮餐酒館×Louis Roederer香檳」，鮮美食材搭配香檳，創造愜意的小奢華；「初魚料亭×Sake maru」則提供日本唎酒師嚴選的珍稀酒款。其中，橘色涮涮屋，開幕至今，每天全時段都訂滿，因供應餐酒，業績也較原位址店舖翻倍成長。

此外，兩家有米其林星級主廚加持的餐廳，皆備受矚目。林明健主廚主理的WILDWOOD，以原始柴燒賦予排餐、海鮮、蔬果迷人燻香，餐點設計親民美味，用餐氛圍輕鬆無拘束，開幕至今已培養許多忠實顧客，也有許多外國觀光客慕名而來；林明健主廚更以其於業界堅強的網絡，邀請許多名人客座，譬如9月便曾邀請紐約明星主廚Jason Licker客座，打造多款夢幻絕美甜點，在社群媒體掀起一陣旋風。

牛排教父鄧有癸師傅帶來的「Muchoyaki」，這次跳脫了原本fine dining的框架，將提供新型態的鐵板料理，店名取西班牙文有「豐富」之意的Mucho、以及日文的「燒烤」yaki結合，採用有如chef’s table（主廚餐桌）的開放式廚房、客製餐點，提升主廚與消費者之間的互動體驗。每一間餐廳，都是和朋友相聚的不二之選，非但餐期不受時間拘束，也讓人大讚你挑餐廳的好品味。

複合式餐飲 共享自然、共享廚房

現代人講究吃得健康有活力，餐飲要營養健康、均衡細緻。台北知名的衝浪服飾、設計業者Vast Life，將衝浪的生活態度延伸至餐飲，開設Vast Cali Eatery（VCE）餐廳，從愛地球、共享自然的角度出發，於台北新光三越南西三館7樓，以回收舊木材為主要建材，打造全新店裝，提供以高營養「Superfood超級食物」製作而成的餐點，並與台灣小農合作，使用在地、當季食材，肉類都以sous-vide（舒肥法）低溫烹調，吃來健康無負擔。

剛進駐誠品生活南西店的「about KUAN關於寬庭」複合式餐飲，由國內知名家飾品牌「寬庭」操刀，創辦人陳靜寬以米蘭、台北為據點，跑遍歐洲及世界各地，將旅行中的美食記憶於新品牌體現，餐廳由「好樣」之前團隊進駐，開幕期間，請到獲得米其林星級主廚親自訓練，店內有餐廳、共享廚房、線上直播設備等，其中「共享廚房」，將邀請各領域達人分享廚藝、咖啡、生活藝術等主題，預訂宴席的主人更可親自下廚展現好手藝，也可透過完備的直播設備在社群分享、體驗。

輕食名店 神農生活PK文青甜點

誠品南西店上個月月底正式開幕，本次進駐多個餐飲櫃位也很有話題，如於圓山花博園區以台灣小農好吃、安心無毒商品為亮點的「神農市場」，推出了新型態的複合店「神農生活×食習」，店中餐點品項很有台灣味，且所有品嚐到的蔬菜、肉品、調味料等，都可以在店裡購得，實踐食物與食材的「雙向還原」，菜單也十分有創意。

至於首次登台的日本甜點排隊名店「FLIPPER’S」，主打奇蹟般的舒芙蕾鬆餅，開幕後天天大排長龍，有許多在台的日本客特別前往光顧；東京文青咖啡店「猿田彥珈琲」，則有日籍咖啡師長期駐點，現場提供近距離手沖服務體驗。

圖片提供／統一時代百貨、新光三越、誠品、寬庭

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆