【週年慶抓寶 不失手】掃地機器人 空氣清淨機 買一送一

2018-10-18

記者吳佩樺／台北報導

各大百貨週年慶如火如荼展開，根據富盈數據公司統計，近5年小家電在百貨週年慶的銷售總額成長78%，且以環境家電最熱門，包含空氣清淨機、吸塵家電等。在小家電相關文章閱讀量中，排名前3名的也是空氣清淨機、掃地機器人和吸塵器。

但可別以為只有女性是主力客層，該調查同步指出，其實男性對於科技小家電的關注度更勝女性，年齡集中在25至44歲。

高價空氣清淨機 競爭大、新品多

可見健康意識抬頭，現代人對於居家品質更加重視，包括乾淨的空氣和空間，砸錢買高階環境家電不手軟。

進入冬季，恰好也是空氣清淨機的銷售旺季，今年高價市場競爭更顯白熱化。除了新品多，不少品牌在百貨週年慶檔期祭出「買一送一」，涵蓋Blueair經典i系列480i或680i都加贈一台小坪數機種；飛利浦AC2889二台組合下殺6折，特價29,888元。

新品部分，2年沒在台更新機種的Honeywell，終於再推出定位頂級的HPA600BTW，適用最大18坪空間，並首度採用高質感的黑色金屬外殼，百貨週年慶加贈一組濾網。Coway大打代言人孔劉牌，最新AP-1516D現折2,000元，再送孔劉手機架，主打空氣清淨機結合循環扇，CADR值達443 ，強調是同坪數產品中最高。

百靈亦跨足空氣清淨機市場，引進SensorAir BFD104BTW，因屬試水溫，目前僅在全國電子、PChome 24h購物等通路販售，尚未進軍百貨。此外，聲寶旗下的ARKDAN以南部百貨販售為主。3M明（10／19）亦有全效型高階新機發表。

吸塵家電 掃地機器人、無線熱賣

掃地機器人促銷同樣很「殺」，例如iRobot高階Roomba 980多送一台Braava jet拖地機器人；伊萊克斯PURE i9現折3,000元，再送1支免費ZB3301無線直立吸塵器；Panasonic RULO MC-RS1T降價3,000元。

無線直立吸塵器已經打敗有線躍升主流，伊萊克斯9月上市的PURE F9，首創滑移設計，主機可依清潔需求快速上下滑動改變位置，現折2,500元，贈送首次免費更換電池。嘉儀本月引進HIZERO 4合1掃地機，結合掃地、拖地、乾燥、自我清理一次完成，新品優惠89折。

Dyson V10雖沒有特別的官方優惠活動，但打造放大137倍的V10體驗屋，全台巡迴快閃造勢。

百貨週年慶促銷看這邊

【空氣清淨機】

Blueair 480i或680i 買大送一

Blueair 480i或680i空氣清淨機，售價33,880、39,880元，贈送5至8坪適用的JOY S空氣清淨機，市價6,999元，等於買大送小。480i、680i具備WiFi功能，搭配手機App，可隨時監控居家空氣品質。

飛利浦AC2889 二台下殺6折

飛利浦推出AC2889空氣清淨機二台組合特賣，原價49,776元，特價29,888元，等同6折。AC2889內建WiFi，具備一般、過敏原、細菌和病毒3種淨化模式，機身上的顯示燈顏色會隨著空氣品質變化。

Honeywell HPA600BTW 送一組濾網

Honeywell睽違2年再推出的HPA600BTW空氣清淨機，是旗下最旗艦機種，首度採用黑色金屬外殼，大幅增進質感，打破美系品牌耐用但外觀不夠精緻的刻板印象。售價27,800元，贈送市價4,500元濾網一組。

ARKDAN DHY-GA18PC 南部百貨為主

ARKDAN DHY-GA18PC屬於空氣清淨除濕機，玻璃美型鏡面設計，內建智慧運轉模式，不用手動，一鍵就能自動切換除濕以及淨化模式。售價18,900元，以南部百貨為主，例如高雄漢神、漢神巨蛋、夢時代等。

Coway AP-1516D 現折2千

Coway AP-1516D空氣清淨機，主打空氣清淨機結合循環扇，具備9種氣流模式，CADR值達443 m3／h，強調是同坪數產品中最高。原價23,800元，特價21,800元，再送孔劉手機架。

Panasonic F-VXP70W 送保溫背包

Panasonic F-VXP70W空氣清淨機主打日本製，具備加濕功能，內建6種智慧感測器，包含照明、濕度、異味、PM2.5、人體、微塵。售價19,900元，送deya 2合1保溫背包。

【吸塵小家電】

Panasonic RULO MC-RS1T 限時特價降3千

Panasonic RULO MC-RS1T掃地機器人配置18公分吸入口，加上二支邊刷，清掃範圍達39公分，並會針對髒汙處重複來回清掃。機器底部搭載負離子盤。售價19,900元，限時特價16,900元。

嘉儀HIZERO龍捲風 無線4合1

嘉儀本月引進HIZERO龍捲風4合1無線掃地機，結合掃地、拖地、乾燥、自我清理一次完成。跟市面上傳統吸塵器最大的不同是，可同時處理固體垃圾與液體髒汙，並能自動分離至集塵盒跟汙水盒。售價16,500元,，特價14,800元。

iRobot Roomba 980 再送一台拖地機

iRobot主打高階Roomba 980掃地機器人，加送一台市價11,800元Braava jet拖地機器人，售價35,990元，同時再贈送超值配件包、官網註冊延長至2年保固等。Roomba 980會自動偵測髒汙打掃。

伊萊克斯PURE i9 送無線完美管家

伊萊克斯PURE i9掃地機器人，特色是能以360度掃描居家環境，聰明閃避障礙物，售價32,900元，現折3,000元，贈送超值配件組，還有一台免費的完美管家無線吸塵器ZB3301一起帶走，市價11,900元。

伊萊克斯PURE F9 首次更換電池免費

伊萊克斯PURE F9無線直立吸塵器，首創滑移設計，主機可依清潔需求快速上下滑動改變位置。最長具備60分鐘電力，在高速運轉之下亦有17分鐘。售價26,900元，現折2,500元，贈送首次免費更換電池。

《同期加映》

百靈SensorAir BFD104BTW 首度跨足

百靈今年在台首度跨足空氣清淨機市場，引進SensorAir BFD104BTW，最大特色是水洗濾網可重複使用，但活性碳濾網仍建議每6個月更換，目前僅在全國電子、PChome 24h購物等通路販售，售價22,800元。

圖片提供／嘉儀、飛利浦、伊萊克斯、Panasonic、聲寶、iRobot、百靈、Blueair、Coway、Honeywell

註：促銷活動或有更動，以各百貨通路為準。