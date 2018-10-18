聖沛黎洛礦泉限量瓶 三名廚聯手詮釋

〔記者凃盈如／台北報導〕義大利天然氣泡水聖沛黎洛S. Pellegrino，今年跨界藝術圈，邀請義大利設計教父Giulio Cappellini帶領三組國際設計團隊，包括曾入選美國室內設計名人堂的Neri&Hu「如恩設計」、當代家具新寵兒Steven Haulenbeek以及法國創意鬼才Philippe Nigro設計限量瓶，分別以雲朵、土地和氣泡設計三款瓶標，串連「水的旅程」主題，新品昨（17）日於台灣首度亮相。
同時也邀請台灣三位風格獨具的名廚，分別是來自JL Studio主廚林恬耀（Jimmy）、RAW主廚黃以倫（Alain），以及Ephernité 主廚黃詩文（Vanessa），以雲朵、土地和氣泡詮釋三道菜色。
Jimmy以椰子、香茅、檸檬葉創造如雲朵的空氣感，在「雲朵」內，可嘗到拌紹興酒的蟹肉，鮮味大爆發；而RAW主廚Alain則以稻梗、秋土與石頭堆窯燜烤野味，並鹽烤甜菜根，再以咖啡櫻桃燜烤南投的里芋，貼近「土地」主題；Vanessa所演繹的料理，捕捉「水的旅程」最後的「氣泡」階段，選用章魚為主角，以聖沛黎洛礦泉水與檸檬馬鞭草低溫慢煮，使章魚腳變得柔嫩清甜。
這些料理於10月26日至11月11日，將於三家餐廳分別販售，且點購限量瓶即可獲得主廚於瓶身親筆簽名。