Rado全新鏤空腕錶 透視層次美感 溫貞菱、李英宏 靚帥上手

2018-10-18

〔記者林欣若／台北報導〕瑞士鐘錶品牌雷達（Rado）在材質上求新，加上獨特設計理念，賦予機械腕錶獨特的詩意美感，此次以「Organic Time有機時間」為主題，開展三大系列設計錶款，包括Hyper Chrome皓星系列鏤空自動計時限量腕錶、True Open Heart真我系列鏤空自動腕錶，以及True Thinline Nature真我超薄自然系列腕錶。此外，雷達自2016年開始，擔任「臺北世界設計之都」活動官方合作夥伴，舉辦了第一屆雷達創星大賽，今年度也與全球同步展開第二屆競賽，發掘設計界的新星。

此次雷達特地邀請新生代女星溫貞菱和歌手李英宏共同詮釋全新錶款。溫貞菱回憶她去年底前往俄羅斯留學之前，獲得一款雷達皓星系列1616腕錶，陪伴她在俄羅斯許多重要時刻，也因為腕錶的造型太獨特，讓她不斷被搭訕，她說這只錶太珍貴，她打算當成傳家之寶。入圍本屆金馬獎最佳原創電影歌曲的李英宏，不斷稱讚雷達非常帥，希望戴上雷達的錶款走上星光大道。

雷達的HyperChrome皓星系列今年首度推出鏤空腕錶，展現高超的製錶工藝，為原本充滿動感、活力的設計更添層次美感，一體成型錶殼採用霧面黑色高科技陶瓷，於1450°C高科技煉爐中搭配黑色陶瓷顏料燒製而成，透過噴砂及表面處理技術，呈現出霧面黑色錶面，並搭配拋光黑色計時錶圈，整體提高透視度並保持讀時的清晰度。

True Open Heart真我系列鏤空自動腕錶，為雷達經典的真我系列極簡設計增添視覺豐富度，細緻打磨的自動機芯巧妙呈現透視的幾何圓形，輕盈地展現機芯運作之美。

True Thinline Nature 真我超薄自然系列，攜手義大利大型花園推廣組織Grandi Giardini Italiani 創意合作的成果，融合了自然風情和雷達創新的精髓，於設計中加入了自然界元素。