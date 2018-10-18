宋慧喬逆齡顏值的祕密 雪花秀週慶明星組 口碑熱推

2018-10-18

〔記者邱巧貞／台北報導〕正在拍攝新劇《男朋友》的南韓女星宋慧喬，近日公開了耳下短髮的劇照，不論是過去常見的中長髮造型，還是換上幹練短髮，喬妹總是能展現超逆齡的高顏值。其實，宋慧喬不諱言隨著年齡增長，也感受到歲月的威脅，所以平時更努力保養肌膚，讓自己維持青春顏值。

身為南韓頂級美妝品牌雪花秀代言人，宋慧喬透露，「潤燥精華EX」、「滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露」都是她每天固定使用的保養品，冬天韓國氣候乾冷時，同時會搭配面膜與乳霜加強滋潤，才足以維持肌膚水潤狀態。

今年百貨週年慶期間，雪花秀特別推出多款明星商品組合，包括經典商品滋陰生人蔘系列，以及今年的新品「滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露」，都納入特惠組合中。

雪花秀今夏與南韓當代藝術家Hana Seo聯名的桃源仙境限量系列，特別於週年慶期間推出120ML的「潤燥精華EX桃源仙境限定加大版」；今年一上市就缺貨的「潤燥精華亮采噴霧」，也將於指定櫃點推出限定110ML；屢屢獲獎的明星底妝「完美瓷肌氣墊粉霜」，週年慶期間特別推出搭配透潤親膚妝前乳的口碑明星商品組合，打造韓系完美底妝。