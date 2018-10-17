首款Google手機登台 預購開跑─Google Pixel 3 強大AI下月出貨 Google助理精通台式中文

〔記者吳佩樺／台北報導〕Google Pixel 3系列是首款在台上市的Pixel手機，台灣列入首波開賣國家，官方商店現已開放預購，11月1日起出貨。
Google Pixel 3系列上週在美國紐約發表，當時已宣布會引進台灣，包含5.5吋Pixel 3以及6.3吋Pixel 3 XL，均有64GB、128GB兩種機型，Pixel 3單機售價27,700元、30,700元，Pixel 3 XL則31,100元、34,100元。因起價比本週五（10月19日）預購、26,900元起的蘋果iPhone XR還貴，在價格上或許會面臨一些考驗。
此外，隨著Google Pixel 3系列登台，另一個大消息是，Google助理（Google Assistant）會講中文了，台灣是中文版上線的第一站。Google強調該版本是針對台灣人的語言習慣開發，不只介面是繁體中文，還聽得懂「台式中文」，適用Android 5.0以上版本手機，即日起陸續開放使用，未來亦會擴展至iOS系統。實測Google助理中文版，辨識速度快、回覆也正確，不輸蘋果Siri。
Google Pixel手機向來以優異拍照為特色，Pixel 3系列的主相機雖然僅用上1,220萬畫素單鏡頭，反而將雙鏡頭用在前鏡頭上，自拍有標準和廣角，但強調導入更多AI技術，讓拍照更強大。專用的Pixel Stand無線充電座同步販售，售價2,600元。