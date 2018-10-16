Nissan Kicks魅力預購價 加碼送價值7萬元好禮

2018-10-16

〔記者方維鐸／台北報導〕備受消費者關注的Nissan小型Crossover力作Kicks，從10月13日起展開預售活動，本車有亮眼的都會時尚外觀，以雙色車身創造懸浮式車頂，搭配魅力雙色內裝，充分展現車主個性化風格，並將搭載 NISSAN INTELLIGENT MOBILITY全方位智行科技，以及第3代X-Media智慧多媒體系統，最入門的時尚版預售價72.5萬元起。

Nissan Kicks由Nissan巴西里約設計中心操刀設計，車輛外型及內裝鋪陳都充滿來自南美洲的熱情與活力，車頭造型採用Nissan V-motion家族設計語彙，水箱護罩特別以鋼琴烤漆處理，搭配迴力鏢型LED魚眼式頭燈及7吋雙色切削鋁圈，營造出俐落動感的時尚外型。

內裝則以鷗翼式中控台搭配D-Shape運動直覺多功能方向盤，為座艙營造出開闊感與運動感。全車系標配第3代X-Media智慧多媒體系統，支援Apple CarPlay與Android Auto功能，可連結手機使用導航、音樂、電話及智能語音操作。此外，為讓車主展現個人風格，新車將提供9種車色選擇及3種魅力雙色內外裝，營造年輕時尚的跨界風格。

預售期間可享有最高價值超過7萬元的預購優惠限時三重奏，包含價值42,000元的飛利浦美好生活組、價值20,000元的「智行車聯系統」，並可以優惠價5,000元加購價值 15,000元的魅力雙色套件。