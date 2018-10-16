比漾廣場週年慶 改裝新櫃亮點多

2018-10-16

〔記者凃盈如／台北報導〕比漾廣場2018週年慶將於10月18日開跑，全館指定單櫃滿2,000元送200元贈品券，首4日持比漾會員卡消費，滿額還將送出300個大同電鍋，並推出多個年度改裝亮點，以及50家快閃店助陣。今年比漾廣場於秋季共調整超過60個品牌，如3樓兒童區引進十餘個兒童品牌，5樓家用樓層也進行大改造，在在提供消費者更多互動體驗。

譬如5樓的Beyond Home，針對生活家電、床寢、鍋具等商品，打造更有好感的體驗型販售空間，如東妮寢飾開設全新概念店，引進來自舊金山的香氛elizabethW、彼得兔寢具櫃位，則以回收舊木料創造出溫暖氛圍；「Home學堂」，則提供廚藝講座、生活手作、私廚體驗等課程，將於11月16日起試營運。至於3樓兒童區，除了引進新品牌Roots Kids、Pippy義大利童裝，另打造親子休憩休息空間，讓爸媽逛街還可順便溜小孩。

此外，週年慶於上週開跑的Global Mall環球購物中心，在首四日會員最高16%回饋與天氣轉涼的助攻下，表現亮眼；尤以化妝品、服飾、生活等業種最為活躍，秋冬服飾、保暖羊毛被組也熱銷，此外，環球首度與國賓影城合作，推出持百貨會員卡最低票價200元特惠，吸引不少看電電影逛街顧客，另有全台獨家「戽斗星球大型公仔展示區」吸客。