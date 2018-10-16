N°5紅色新裝 香奈兒火紅迎耶誕

2018-10-16

〔記者邱巧貞／台北報導〕香奈兒將推出N°5紅色限定版的消息一曝光，在網路上喧騰好一陣子，此限定香氛目前已在香奈兒精品店搶先上市，11/1日在香奈兒專櫃正式販售。

黑、白、紅、米、金是香奈兒最具象徵性的品牌色，隨著耶誕佳節到來，由嘉柏麗‧香奈兒本人親自設計，充滿傳奇色彩的N°5透明玻璃香水瓶也首度披上火紅新裝，以紅色染色玻璃瓶身呈現。

1921年設計、1924年改版的N°5矩形透明玻璃瓶身，簡約明晰的線條和方形瓶蓋成為摩登美學的代表，香奈兒女士一生都使用這款抽象花香調香氛，將這種嗅覺標記視為自己的護身符，而她曾說過：「紅色，是生命的顏色，是鮮血的顏色。」透過全新深紅色玻璃瓶身，呈現香奈兒N°5獨樹一幟的新風貌。

由現任香奈兒調香師奧利維耶‧波巨（Olivier Polge）重新解構經典N°5元素打造的「N°5 L’EAU清新晨露淡香水」，推出2年來，已成為香奈兒靠櫃詢問度最高的前三名香水，此次亦推出「N°5 L’EAU清新晨露淡香水紅色限定版」。

此外，香奈兒呼應頂奢市場需求，推出全球限量編號55支，以紅色巴卡拉水晶瓶身呈現的收藏版 ─「N°5香精紅色巴卡拉水晶限定版（900ml）」，要價98萬元僅供客訂，先前消息一出，早已吸引許多頂級客排隊搶訂。