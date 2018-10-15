英倫跨界風 獨樹一幟

2018-10-15

記者方維鐸／專題報導

英國這個引領全球流行文化的國度，向來以愛作怪、標新立異著稱，在當今車壇最火紅的跨界休旅車領域也推出多款造型與設計獨樹一幟的產品，讓全球汽車消費者見識到風格獨具的英倫跨界風。

英國越野車品牌Land Rover，受到跨界休旅車興起的影響，也推出了不是那麼硬派off road風格的Range Rover Evoque小型跨界休旅車，並且還有個性化的3門車型與敞篷車型，滿足小眾市場的獨特需求。同集團的Jaguar品牌更推出純電動的I-Pace跨界休旅車，為因應搭載電池模組的需求採取超長軸距、短前後懸的車體平台設計，無論操控循跡、空間效益與配重影響都和傳統內燃機動力跨界休旅有著截然不同的特性。

向來以007座駕聞名於世的超跑品牌Aston Martin，在2015年即推出DBX Concept跨界概念跑車讓各界眼睛一亮，儘管後續的消息指出預計2019年量產上式的DBX並不會像當初概念車一樣採雙門設計，並會以DB11的模組化平台來打造，但可以想見DBX仍唯一款造型流線扁闊、離地高度較高的跨界產品，有興趣的人不妨將當初的概念車朝Lamborghini Urus的方向去幻想一下。

另一家隸屬德國BMW集團旗下的英國經典小車品牌MINI，也曾推出過看起來像是輛大鋼砲的3門款Paceman跨界休旅車，儘管在殘酷的銷售壓力下，現僅維持5門款Countryman車系，然而其結合品牌經典造型DNA的獨特外觀，依舊獲得相當多跨界休旅買家青睞，更實用的車室空間，在許多地區銷售都凌駕於MINI掀背車之上。