英倫跨界風 獨樹一幟

記者方維鐸／專題報導
英國這個引領全球流行文化的國度，向來以愛作怪、標新立異著稱，在當今車壇最火紅的跨界休旅車領域也推出多款造型與設計獨樹一幟的產品，讓全球汽車消費者見識到風格獨具的英倫跨界風。
英國越野車品牌Land Rover，受到跨界休旅車興起的影響，也推出了不是那麼硬派off road風格的Range Rover Evoque小型跨界休旅車，並且還有個性化的3門車型與敞篷車型，滿足小眾市場的獨特需求。同集團的Jaguar品牌更推出純電動的I-Pace跨界休旅車，為因應搭載電池模組的需求採取超長軸距、短前後懸的車體平台設計，無論操控循跡、空間效益與配重影響都和傳統內燃機動力跨界休旅有著截然不同的特性。
向來以007座駕聞名於世的超跑品牌Aston Martin，在2015年即推出DBX Concept跨界概念跑車讓各界眼睛一亮，儘管後續的消息指出預計2019年量產上式的DBX並不會像當初概念車一樣採雙門設計，並會以DB11的模組化平台來打造，但可以想見DBX仍唯一款造型流線扁闊、離地高度較高的跨界產品，有興趣的人不妨將當初的概念車朝Lamborghini Urus的方向去幻想一下。
另一家隸屬德國BMW集團旗下的英國經典小車品牌MINI，也曾推出過看起來像是輛大鋼砲的3門款Paceman跨界休旅車，儘管在殘酷的銷售壓力下，現僅維持5門款Countryman車系，然而其結合品牌經典造型DNA的獨特外觀，依舊獲得相當多跨界休旅買家青睞，更實用的車室空間，在許多地區銷售都凌駕於MINI掀背車之上。
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英國Jaguar車廠近年不僅先後推出F-Pace及E-Pace兩款高底盤休旅產品外，今年還將純電動的I-Pace跨界休旅車量產上市，結合前後軸各一具永磁電動馬達，共同構成全時4輪驅動系統，提供400匹最大馬力（294千瓦）及71.0公斤米最大扭力（696牛頓米），在WLTP全球輕型車測試程序下的續航距離超過480公里。
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專攻off road車款的Land Rover車廠，除了任性地推出3門款的Range Rover Evoque外，還推出敞篷版的Range Rover Evoque Convertible，根本是把跨界休旅車當作跑車來操作。
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專司超跑製造的Aston Martin也預告將在2019年將DBX跨界休旅車（圖為2015年秀出個概念車）量產上市，可望搭載AMG的4.0升V8雙Turbo動力，提供層峰買家一個相當與眾不同的高底盤跨界車款。
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MINI雖停產了3門的Paceman，但看好新能源市場的前景，推出Cooper S E Countryman ALL4插電式油電跨界產品，結合品牌的英倫經典元素與時下正夯的Plug-in Hybrid科技。