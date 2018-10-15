【英倫時尚SUV汽油入門款】 Land Rover Range Rover Velar S P250試駕

2018-10-15

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

英國Land Rover品牌繼充滿時尚風格的Range Rover Evoque之後，去年在日內瓦又推出了尺碼足足大上一號的Range Rover Velar，來填補與Range Rover Sport間巨大的產品鴻溝。Velar一字在拉丁文為「面紗」之意，1969年第一代Range Rover的原型車即採用Velar之名，時隔近半世紀，才再度讓此車名重出江湖。車長突破4米8的Range Rover Velar，要較市場上多數軸距相仿的中型SUV對手長了10公分以上，放眼望去更顯修長優雅，融入該品牌Range Rover系列剛毅冷冽的造型DNA，透過鋼琴黑A、B、C、D柱營造出的懸浮車頂視覺效果，呈現迥異於時下SUV的獨特風貌。

此番所試駕的S P250車型搭載Ingenium 2.0升缸內直噴Turbo引擎，可輸出250匹最大馬力，並在1,200～4,500轉間形成峰值37.2公斤米的扭力高原，搭配8速手自排變速箱與智慧型IDD 4輪驅動系統，0～100公里／時加速能在6.7秒達成，算是媲美性能鋼砲等級的加速水準。國內能源局公布的平均油耗每公升可跑12.1公里，符合1,800～2,400cc小客車能源效率的3級標準。

實際試駕時發現，本車的動力傳輸極為綿密，這具ZF的8速手自排變速箱表現有點類似雙離合器變速箱，加速力道鏗鏘直接，動力提升也非常靈敏確實。Range Rover Velar的車高跟其他高級品牌中型SUV相去不遠，轉向系統的路面回饋感則要比其他Range Rover系列大型SUV更直接明確，動力輔助輕重合宜，也不會像小一號的Range Rover Evoque那般操控起來有點神經質，搭配可自動在2WD與4WD模式切換的智慧型IDD 4輪驅動系統，提供更精確的前、後軸扭力分配，行車表現從容而穩健。

儀表控台鋪陳刻意突顯現代科技的時尚風格，採用了12.3吋全數位化HD虛擬儀表板和10吋Touch Pro Duo雙觸控顯示幕，大量減少實體控鍵的數量。其排檔系統採取CommandShift™旋鈕式排檔設計，而Terrain Response®全地形反應系統則要透過下層的Touch Pro Duo觸控顯示幕來控制，其他像是音響及空調系統的介面也集中在下層Touch Pro Duo顯示幕，駕駛人初次使用可能得先花點時間去摸索適應，一旦上手之後就會覺得還蠻好用的。

Jaguar Land Rover Taiwan分公司將Range Rover Velar P250汽油入門款規劃為S P250和S P250 R-Dynamic兩車型，分別開出309萬和325萬的基本售價。S P250 R-Dynamic要比本文試駕的S P250增加了專屬外觀套件（搭配同款式灰色鋁圈）、專屬內裝套件、石墨黑車頂內篷、Grained Leather搭配類麂皮椅面、運動化金屬油門／煞車踏板等配備，訴求偏好肅殺跑格的豪華SUV買家。