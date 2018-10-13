Gogoro迎接第10萬車主 抽電池免資費

2018-10-13

﹝記者方維鐸／台北報導﹞Gogoro 在暑假期間銷售亮眼，於 9月份進入學生開學季後，接單狀況則更加暢旺，首度於 2018年9月單月總訂單突破1萬台，市佔率更首度達到9.25 %。Gogoro 一再刷新過去的銷售紀錄，在整體機車市場銷售下滑之際、創下史上最佳成績。

隨著Gogoro智慧雙輪的銷售迭創新高，Gogoro也預期將在2018年10月份迎來第10萬名車主，為了慶祝第10萬名車主的到來，Gogoro於即日起至11/30日期間推出新購車主「電池服務資費0元抽」活動，每雙週抽出10名贈送10個月免電池資費，最高獎項可達終身免電池服務資費的優惠！

為迎接10萬名車主的到來，Gogoro於即日起推出特別活動，即日起至11月30日間購車之消費者，除了可享2,000元配件折扣金，Gogoro也加碼推出「電池服務資費0元抽」活動，將每雙週從10月1日至11月30日購車消費者中抽出10名贈送10個月免電池資費，固定每雙週一抽出 （10月15 日、10月29日、11月12日和11月26日 ），共40名。每台車限得獎一次，但未得獎前得重複參加抽獎，越早購車中獎機會越大。另外，預計12月抽出最大獎項為「終身免電池服務資費」1名！

此外，針對車主，Gogoro也提供「藍配綠」配件折扣，凡購買藍區商品任1件，再加購1件綠區商品，即享綠區商品9折，實體門市與網路商店將同步啟動，車主可為愛車打造嶄新形象。