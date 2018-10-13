台北文華東方 義式四手聯烹驚豔饗宴─新銳鬼才主廚雅克柏坐鎮 翻轉義式料理 月底邀恩師安東尼歐客座 師徒聯手精采可期

2018-10-13

〔記者凃盈如／台北報導〕台北文華東方酒店Bencotto義大利餐廳，即日起迎來新銳鬼才主廚雅克柏‧弗西 （Iacopo Frassi）坐鎮，這位年輕有為的主廚曾先後在義大利、倫敦、天津等地的米其林餐廳和國際連鎖酒店掌廚，善於將純粹的味覺感知、精準的料理手法，融入具備當代美感的擺盤中，即日起雅克柏主廚獻上新作，以充滿巧思的精湛手法玩轉當代義式食尚，驚豔台北饕客味蕾。

年僅29歲的雅克柏‧弗西（Iacopo Frassi）是來自義大利托斯卡納大區，父親和祖父都是獵人，自家的農場還豢養兔子、家禽和鴿子，另種植番茄、黃瓜、茄子等各式季節蔬果，從小家中享用的菜餚，食材多是「從產地到餐桌」，且主廚自小跟著祖母為家人準備三餐，耳濡目染，培養出渾然天成的精準烹飪手感，並在11歲立定當主廚的志向，於高中求學時期進入當地的餐飲管理學校就讀。在校5年，每逢假日及寒暑假，雅克柏多在當地的知名餐廳打工，熟習廚房運作的每個細節。 經過幾年歷練，雅克柏來到位於托斯卡納大區埃爾科萊港 （Porto Ercole）的精品酒店Il Pellicano Hotel工作，並在該酒店的米其林二星餐廳「Pellicano Restaurant」 遇見了料理生涯中的良師益友─安東尼歐‧奎達（Antonio Guida）。

雅克柏回憶，溫文儒雅的安東尼歐讓廚房中總是洋溢著藝術氣息，讓他拓展了視野、奠定廚藝根基。2014年的冬天，雅克柏來到英國倫敦，加入法國名廚艾倫‧杜卡斯 （Alain Ducasse）的米其林三星餐廳「Alain Ducasse at The Dorchester」廚藝團隊，這六個月，是他廚藝大躍進的關鍵期。之後，雅克柏又回到義大利托斯卡納，進入米其林二星餐廳Piccolo Principe跟隨名廚吉賽普‧馬西諾 （Giuseppe Mancino） 吸收豐富多元的餐飲經驗，並於2015年升任為該餐廳的副主廚。有感亞洲勢力的崛起，雅克柏2016年轉戰中國，來到天津四季酒店擔任義大利餐廳主廚，同時亦負責館內其他餐廳及酒廊的餐點供應，並於2018年8月正式加入台北文華東方酒店，為館內的義大利餐廳Bencotto掌杓。全新菜餚於即日起搶鮮登場，除單點菜餚外，還有午、晚間套餐可供選擇；更令人期待的是，雅克柏主廚的恩師安東尼歐‧奎達 （Antonio Guida）也將在10月31日至11月3日應邀來台客座Bencotto義大利餐廳。現為米蘭文華東方酒店行政主廚的安東尼歐，曾帶領該酒店的義式餐廳Seta的廚藝團隊於餐廳開幕短短4個月後摘得第一顆米其林星， 第2年該餐廳隨即獲得米其林二星殊榮。師徒將「四手聯烹」，詮釋義大利料理的多變風貌，為饕客帶來精采盛宴。