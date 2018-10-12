《廚藝「心」觀點》江振誠&Pam 田中央的家

2018-10-12

記者凃盈如／台北報導

在採訪江振誠聊關於「家」之前，覺得有點緊張。知道他完美主義，追求細節，對於擺盤上的花的方向，也都要求極致，究竟世界名廚的「家」，會是什麼模樣呢？

想下廚時，可隨時「就地取材」。

今年2月，江振誠終於「回家」了，闊別台灣25年，他回台選擇落腳宜蘭，而非出生地台北，展開一種全新的生活方式。只要在台灣時，就把媽媽從士林接過去，一起生活個幾天，而另一個誘因，正是宜蘭的風土條件，醞釀著豐饒的鮮美物產，讓人下廚可隨時「就地取材」。

當主廚聊起新家時，眼裡閃著光芒，因為這個座落於宜蘭「田中央」的家，不但全然出自他的想法，以清水模打造，簡簡單單，且四周被綠油油的稻浪圍繞，是很能靜下心來生活的一方。

廚房是家的「心臟」，好廚具是活氧來源之一。

整個建築量體，從空中往下看，就像是個連起來的「雙十字型」，兩個縱軸的上下側，則分別有四個臥室，橫軸由左至右，分別為餐廳、廚房、茶室，其中又以廚房為整個家的「心臟」，連繫著家人之間的生活，也是太太、媽媽與他，三個人最常待著的地方，三人常常就在這裡，常常一邊喝茶，一邊討論「今日菜單」，而且這空間，還採用了主廚心儀的丹麥廚具Vipp。

問及主廚於世界各地工作，勢必使用過許多精品廚具，為什麼唯獨選重Vipp？他提到，以前曾在雜誌上看過Vipp廚具，留下了深刻印象，但當時台灣買不到，直到去年到台南走春，拜訪了住在台南的建築人毛森江先生，得知森／CASA即將代理Vipp廚具，主廚一看，發現這正是他持續關注的廚具，立刻就下訂了。

江振誠認為，使用Vipp廚具，彷彿有種在操作「Mac」的感覺，直覺化且專業，可以適合各種空間，無論奢華或簡約。偌大的不鏽鋼檯面上，可隨意將熱鍋拖來拖去，耐重的抽屜，乘載再多的專業鍋具與餐具，都不是問題；只要想好需求，其他面向交由Vipp模組化的設計，都可安排妥貼，「就連抽屜打開來，也是漂亮的。」主廚如是說。

一個廚房，一個男人和兩個女人。

通常人們說，「一個廚房容不下兩個女人」，但是，這廚房除了兩個女人之外，還有一位米其林主廚，我猜想，也許有江振誠坐鎮的廚房，總能夠讓團隊成員各司其職，又或者是，廚房本身直覺而俐落的設計，也大大提升了工作的流暢度。

問及，平常三個人，怎麼一起做菜？江振誠說，他們三人，總會先討論好這一餐是誰的「主場」，只要當日非自己的「主場」，就會盡力扮演好「副手」的角色，彼此還算有默契。

主廚謙稱自己其實多是「出一張嘴」而已，但他其實貼心地為太太Pam，以及母親，各準備了一個冰箱，也依照她們的習慣，分別配置了瓦斯爐與電爐，正因為江媽媽做菜，還是喜歡使用明火快炒。江振誠笑稱，即使準備了三口爐給媽媽，但她可能還是喜歡只用一口爐，就做出一桌菜吧。

他回憶，以前小時候吃飯，媽媽總是會考他這道菜裡頭有哪些食材，小時候他對於食材的靈敏度，就在這些「餐桌隨堂考」中培養出來，問他：現在兩個人做菜還會這樣考對方嗎？江振誠爽朗地笑說：「現在不比了，因為她怕輸吧。」

幽靜茶室，為家保留一個不受打擾的空間。

遠離了做為核心空間的廚房，這個家縱軸的東側，有個有趣的空間，規劃為「茶室」。此處相對於廚房的「滿」，茶室簡直只有「空」可言。江振誠說，這個家是沒有電視的，而「茶室」，更是連網路也斷絕。

他提到，自己很喜歡坐飛機時，不受打擾的狀態，所有喜歡的事情，都在那時發生，譬如在茶室裡，可以看書、發發呆，看看外面的風景。或許，這種可以保持與外界切斷的感覺，也正是為什麼此次江振誠回台，落腳宜蘭，而非台北的原因之一。

圖片提供／Vipp、森/CASA、江振誠