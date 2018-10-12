歡迎打卡 請入店：首爾 Instagrammable

2018-10-12

記者方惠宗／台北報導

歡迎來到狩獵慶功宴

桌上的山豬頭，還有牆上滿滿圍繞著瓷盤，一進到這裡，就像進來到歐洲中世紀貴族之家的餐廳，而且正好是主人打獵回來，把視為戰利品的山豬頭置於餐桌的正中間，正是一場獵人大獲勝利回來的慶功宴！

位於首爾精品百貨公司THE GALLERIA的EAST（東館），這是1717年在巴黎創立的法國高端皮件精品馥瑞樂爵（Fauré Le Page，簡稱FLP）所開設的最新專門店，空間設計來自品牌創意總監Augustin de Buffevent大膽創新的理念，取材於FLP三百年來與狩獵文化息息相關的靈感背景，以及法國貴族家庭Dining Room（餐廳）的傳統，由此展示法國人天生的幽默感。整個店裡正中間視覺是餐桌上以高級陶瓷製作的山豬頭擺飾，配上各類與餐桌禮儀文化有關的全新獨家商品，包括品牌有史以來首次推出、擄獲貴婦瘋狂搶購的皇室風格瓷盤系列，還有威士忌隨身酒壺，以及用來專門盛裝香檳的特製手提包等。然而，Augustin de Buffevent也說，這裡除了像是慶功晚宴，更是歌頌戀人的浪漫燭光晚餐，「Dining Room這個主題傳遞出人與人之間最溫暖、最有價值的重要場所」，成為這次品牌獻給首爾THE GALLERIA的驚喜空間！

圖片提供／Fauré Le Page