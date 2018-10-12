歡迎打卡 請入店：墨爾本 Instagrammable

2018-10-12

記者方惠宗／台北報導

街角最凸出

佛羅倫斯高級腕錶品牌沛納海（Panerai）與澳洲鐘錶珠寶經銷商Kennedy攜手合作，開設全澳洲第一間專門店。這個由西班牙建築師Patricia Urquiola女士操刀設計的零售空間坐落墨爾本高級地段科林斯街（Collins Street），走進店裡，從品牌傳統而來裝潢元素包括橡木、磨砂深色青銅，及別致的波浪形透明玻璃。銅質吊燈與搭配木紋細節裝飾的銷售櫃台，強調與海洋世界及帆船運動的連結。專門店牆皆設有極具沛納海錶盤代表的大壁鐘。

更特別的是外凸於大樓的店面形式與手工玻璃外櫥窗，分別位於店鋪角落面對不同街道，儼然成了搶眼地標。這個設計概念是設計師第一次施展於沛納海專門店裝潢，即使路過亦可感受沛納海腕錶的匠心工藝。若論近日最吸睛專賣店限定錶，莫過於靈感源自於沛納海佛羅倫斯專門店內一款擺鐘的特別版復古腕錶Radiomir 1940 3 Days Acciaio 47毫米三日動力儲存精鋼腕錶，包括象牙白（PAM00791）和黑色（PAM00790）兩款，錶盤洋溢懷舊氣息，特大數字採用迷人的裝飾藝術字體，以軌道式分鐘刻度外圈和較細的內圈包圍，搭配沛納海首次採用的長矛形時針和分針。

圖片提供／Panerai