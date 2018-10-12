歡迎打卡 請入店：倫敦 Instagrammable -1

2018-10-12

記者方惠宗／台北報導

手不離機、人人愛打卡？順應網路擴散趨勢，

精品零售空間看來也得注入更多Instagrammable誘人元素。

邊喝咖啡邊賞鞋

坐落市區精華地帶，這家嶄新店鋪由建築師India Mahdavi女士設計，義大利精品Tod’s位於倫敦Sloane Street（斯隆街）的精品概念店，整體以溫柔的粉、暖色為主調，大量的華麗天鵝絨與黃銅細節，布局變化豐富，風格散發溫馨、安逸的優雅魅力。

這樣的風格概念有別於傳統主走皮革搭配不鏽鋼、玻璃，以及大理石地板所營造的明亮閒適與簡約奢華感，主要用意是打造賓至如歸的家居環境，為品牌帶來嶄新的店面設計理念。

透過India Mahdavi一貫的設計筆觸，整體色調極富衝擊力，細節裝飾可見華麗的天鵝絨與黃銅，大理石地板以幾何圖案呈現，地毯選色亦呼應地板與家具，彷彿義大利貴族宅邸。走入店內，入口處的吧台區隨即映入眼簾，為訪客致以熱烈溫馨的歡迎。無論當地與外地訪客，業者稱「最適合一邊品嘗著咖啡，一邊慢慢欣賞 Mahdavi 匠心獨具的設計及獨特色彩美學」，可望又是IG、FB打卡熱點。

慶祝新店開幕，Tod’s推出India Mahdavi簽名版彩色天鵝絨Gommino包款系列。設計融入Mahdavi的感性語彙，呈現柔和與鮮豔色彩的對比；頂級皮革與天鵝絨的幾何圖案設計，體現Tod’s頂級工藝與Mahdavi標誌性的色彩美學。

圖片提供／Tod’s