IKEA75週年 750秒免費搬

〔記者凃盈如／台北報導〕IKEA 宜家家居75週年慶昨天開始正式開跑，首日舉辦免費抽福袋活動，現場一早就聚集大批民眾前往排隊，第一位排隊的民眾，清晨4：30就抵達現場。民眾只要出示與75數字相關的證明，就可以免費獲得限量福袋一個，全台每家店各100份，有IKEA鐵粉身穿藍黃色運動服，在身上彩繪75以及IKEA的LOGO，裝扮成IKEA應援團，獻上生日祝福，也有學測 75滿級分的高材生帶著成績單到現場；還有民眾浪漫求婚，請女友陪伴度過未來的75年。
本次IKEA依照不同情境搭配出12款福袋組合，包括：好好享受組、臥室拯救王組、熬夜追劇組、爸媽解憂袋組等，最大獎是「750秒IKEA任你搬」。得獎者郭先生是從事不動產業的上班族，他在昨天早上約8：30前來排隊，並於750秒內共搬走了價值高達17,574元的商品。郭先生說，自己剛好是71年次4月出生，加起來是75，沒想到會獲得最大獎。他搬了書櫃、彈簧床墊、戶外餐桌、平織地毯等商品，正逢家裡有些家具要更換，意外得獎正好趁機幫家裡除舊佈新。其中，彈簧床墊更是特別幫媽媽採購的，自己則是一直想要書架，這次也剛好到手。IKEA敦北店店長Garth提到，這是店裡首次舉辦這樣的活動，反應很好，希望以後可能再辦！他也觀察到得獎者是位知道需求的消費者，若是換作他來搬，應該會不管一切先搬走最貴的東西，再想該怎麼辦。
本次IKEA提供的其他福袋組合，內容包含多款熱銷經典商品，如75週年限定款KLIPPAN系列雙人座沙發（5,990元）、經典的POÄNG扶手椅及椅凳（3,790元）等等。 IKEA表示，週年慶優惠將陸續登場，即日起至21日，週週推出精選商品限時75折，且每天舉辦「亮燈有禮，整單免費」活動，不定時進行收銀線燈號抽獎，只要結帳時櫃檯贈獎燈號持續亮燈，該筆消費將由IKEA全數買單。10月19日（五）舉辦IKEA FAMILY宜家卡卡友之夜，除了可以參加趣味小遊戲之外，當晚可憑數位優惠券消費滿2,500元現折500元，還有機會抽中瑞典來回機票，即日起開放報名，消費者可加入IKEA Line好友並串聯宜家卡，掌握最新資訊。
圖片提供：IKEA