潮女時尚咖 2,900萬鐵粉跟隨─Alexa Chung再度聯手Superga 秋冬鞋履再掀風潮

2018-10-12

〔記者林欣若／台北報導〕英國潮女Alexa Chung的時尚品味出眾，成功融合復古和現代、高端精品和街頭潮流，不論是出席正式場合或是私下街拍都有型有款，在Instagram擁有2,900萬粉絲的她，除了自創品牌ALEXACHUNG，也是各大品牌爭相合作的對象，義大利帆布鞋品牌Superga再度攜手Alexa Chung推出聯名鞋款，將小白鞋變身時尚「咖」。

這是繼今年3月之後，Superga與Alexa Chung二度合作，雙方合作愉快，因為Alexa Chung對Superga有特殊情感，她表示：「我有記憶以來，媽媽就已經穿著Superga，所以Superga對我來說就是鞋履的經典品牌！現在我第二次推出了聯名鞋款，能為喜愛的品牌創作並在設計中添加一些自己的元素，這對我來說是個了不起的經歷。」

這次Alexa Chung為Superga設計五款鞋，除了繼續專注於優雅造型設計，Alexa Chung也加入運動元素，將Superga經典的鞋型搭配充滿秋冬氛圍的面料如天鵝絨，另外也搭配帥氣又實用登山鞋底、保齡球鞋型等運動風造型，讓Superga的經典帆布鞋也擁有運動鞋的現代街頭風。聯名鞋款除了鞋底、鞋墊與鞋後跟維持印有專屬ALEXACHUNG品牌logo，鞋舌部分則以壓印有ALEXACHUNG的A字logo。

圖片提供：Superga