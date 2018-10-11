下半年3旗艦手機實測 優缺點老實說─蘋果iPhone Xs Max．三星Note 9．Sony XZ3

2018-10-11

記者陳逸寬、吳佩樺／台北報導、攝影

接近年底，準備換手機了嗎？本篇實測蘋果iPhone Xs Max、三星Note 9以及Sony XZ3三款新旗艦，功能優缺點老實說，讓你作為換機參考！

蘋果iPhone Xs Max

螢幕：6.5吋（2,688×1,242）

處理器：A12

主相機：1,200萬＋1,200萬畫素

前鏡頭：700萬

官方售價：39,900元（64GB）～52,900元（512GB）

優點：

◎A12處理器很強大，讓手機整體操作十分流暢，App、網頁切換完全不會有延遲感，包括玩手遊的爽度高。

◎臉部辨識解鎖速度非常快，不用正對直視螢幕亦能解鎖。

◎照片的細節處理極好，例如人像景深，髮絲邊緣的虛化效果非常自然；夜拍街景，遠處的車子跟車燈不會糊成一塊。

缺點：

◎價格昂貴，64GB版本比三星Note 9的512GB版本還貴。充電速度慢，實際使用約3小時才能從0%至100%充飽電。

三星Note 9

螢幕：6.4吋（2,960×1,440）

處理器：三星Exynos 9810

主相機：1,200萬＋1,200萬畫素

前鏡頭：800萬畫素

官方售價：30,900元（128GB）～38,900元（512GB）

優點：

◎S Pen是最大優點，S Pen手寫的方便性跟順暢度，在旗艦手機市場沒有能比較的競品。

◎電池續航力極佳，實測能連續播放影片達11.5小時，且手機不會發燙。

◎近拍亮度高，對焦精準、迅速，且在色彩呈現上不會太濃烈也不會太淡，算是取得極佳的平衡點。

缺點：

◎照片亮度高是優點，亦是缺點，例如夜拍亮度雖高，但色彩層次和細節被犧牲。

Sony XZ3

螢幕：6吋（2,880×1,440）

處理器：高通S845

主相機：1,900萬畫素

前鏡頭：1,300萬畫素

官方售價：25,990元（64GB）

優點：

◎具備AI操控，例如敲二下螢幕側邊，就會顯示預測可能想使用的App；橫握手機會自動開啟相機。

◎拍照顏色調校艷麗，會比實物增艷，這部分視個人喜好而定。此外，夜拍的銳利度好。自拍功能比上代豐富。

◎能以Full HD畫質錄製960fps超級慢動作影片。聲音有震動回饋，例如玩手遊，手機有震動感。

缺點：

◎在全螢幕風潮下，雖然左右螢幕側邊接近無邊框感，但上下邊框仍嫌不夠窄。

綜合點評

蘋果iPhone Xs Max、三星Note 9以及Sony XZ3都採用了OLED螢幕，不過各家有各自強調的螢幕技術，所以在此不針對畫質評論，僅單就全螢幕的視覺感而言，有6.5吋大螢幕的蘋果iPhone Xs Max最具「滿版感」。

Sony XZ3雖然上下邊框設計比起其他2款不夠窄，但手持握感是最好的，單手操作最無負擔。

效能部分，蘋果iPhone Xs Max除了在《安兔兔》測試跑分最高，也因為A12處理器的高效能加持，臉部辨識解鎖速度極快。電池續航力以三星Note 9最有「凍桃」，能連續播放影片長達11.5小時，且不會發燙。

拍照綜合表現方面，蘋果iPhone Xs Max的最大優點是細節處理強悍，包括人像景深，髮絲邊緣呈現都很自然。三星Note 9近拍對焦精準、迅速，拍攝效果和色彩最討喜。Sony XZ3優勢是顏色調校艷麗，夜拍銳利。

值得一提的是，雖然Sony XZ3不像蘋果iPhone Xs Max、三星Note 9是雙主鏡頭，僅採用單主鏡頭，但拍攝品質還是有一定的水準。

現實的層面還是要考量價格，39,900元起跳的蘋果iPhone Xs Max無疑是3款中最貴的，25,990元的Sony XZ3相對價格合理。

8大實測焦點

手持握感

3款手機以Sony XZ3手持握感最好，單手操作最無負擔。蘋果iPhone Xs Max雖然具備6.5吋的大螢幕快感，但機身重量208公克是3款中最重的。三星Note 9則介於2款中間。

臉部解鎖速度

蘋果iPhone Xs Max的臉部辨識解鎖速度很快，贏過三星Note 9跟Sony XZ3，且蘋果iPhone Xs Max不用一定要正對直視螢幕亦能快速成功解鎖。

特寫近拍

在光線良好的環境近拍花卉，可以發現Sony XZ3的色彩調校比實物艷麗，這部分視個人喜好而定，三星Note 9的亮度比較高，顏色也算討喜、接近原物，蘋果iPhone Xs Max色彩飽和度介於2者之間。不過三星Note 9的對焦精準、速度又快，這部分大加分。

（註：實拍圖因報紙印刷，有些許失真，請讀者見諒）

夜景實戰

實測夜景拍攝，Sony XZ3的銳利度和色彩飽和度最好，但細節處理沒有蘋果iPhone Xs Max好，蘋果iPhone Xs Max連大樓下的遠方車子都清晰可見，包括車燈也不會糊成一塊，2款各具優點。三星Note 9雖然亮度高，但色彩層次和飽和度反而被犧牲。

（註：實拍圖因報紙印刷，有些許失真，請讀者見諒）

全螢幕感

比較3款手機的全螢幕感，蘋果iPhone Xs Max的6.5吋螢幕最接近「滿版」，大視覺感勝過三星Note 9和Sony XZ3。不過部分民眾可能會嫌蘋果iPhone Xs Max的「瀏海頭」有點礙眼。（手機畫面翻攝愛奇藝）

電池續航力

均在最亮螢幕下、充飽電100%，實際測試3款手機的電池續航力。三星Note 9電力最強，能連續播放影片約11小時30分。Sony XZ3跟蘋果iPhone Xs Max表現差不多，分別約9小時45分、9小時58分。

效能跑分

以測試軟體《安兔兔》進行效能跑分，蘋果iPhone Xs Max高達318,414分，大勝Sony XZ3的269,612分以及三星Note 9的243,136分。

自拍景深

自拍景深拍攝，3款各有優缺點，蘋果iPhone Xs Max的人像景深處理最好，就算後製調整到最大段，髮絲邊緣的虛化同樣很自然。Sony XZ3美肌功能多元，包括瘦臉、大眼等，但景深效果如果開到最大，髮絲細節處理沒有iPhone Xs Max好，建議不要開到最大景深就好。三星Note 9在自拍景深模式下，只能調整膚色，景深效果是預設、算自然，但不能後製調整。

（註：實拍圖因報紙印刷，有些許失真，請讀者見諒）

〈實測記者〉

吳佩樺，自由時報3C線記者，9年資歷