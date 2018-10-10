莫允雯獻愛心 Paul & Joe Sister關懷流浪貓

﹝記者方惠宗／台北報導﹞關懷流浪動物「以領養代替購買！」
熱愛貓咪的莫允雯昨（9）日出席法國時尚品牌Paul & Joe Sister全球首度台灣獨家系列上市活動。她穿上該系列貓咪印花洋裝現身，與品牌共同呼籲大眾友善關懷流浪動物，宣布全系列所得將於扣除成本後全數捐予「拼圖喵中途之家」，幫助中途之家的貓小孩。
Paul & Joe Sister台灣獨家系列設計靈感源自設計總監Sophie Mechaly對貓咪的喜愛，並融入去年拜訪台灣時、印象深刻的美麗花卉，圖案講述著一段貓咪和野兔的探險歷程，亦流露對台灣的豐富情感。全系列商品包含襯衫、洋裝、T恤、運動衫與短裙等，運用適合台灣氣候的舒適面料，特殊的剪裁亦為符合亞洲女性而設。Paul & Joe Sister更為台灣獨家系列首度問世，特別設計花海貓咪多功能海灘巾，即日起至全台Paul & Joe、Paul & Joe Sister消費滿18,000元即可獲贈。
莫允雯談起貓咪的緣份，始居住在美國的少女時光，一隻躲在鄰居車底、凍僵了的小野貓，後來她請求家人、開啟自家車庫讓貓進來，從此開始對貓咪的熱愛。現在的愛貓「Minnie」是她回台後，自「拼圖喵中途之家」領養而來。
莫允雯說，初見Minnie只有3個月大，且相當瘦弱，乍看以為老鼠，卻展開一段難以割捨的情感，至今已經六、七年。愛動物的她呼籲「以領養代替購買」，並強調真正的領養並非指定品種，而是一種緣份、發自內心對所有動物的愛護。