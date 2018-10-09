UGG歡慶40歲 聯名款生日快樂

2018-10-09

〔記者林欣若／台北報導〕隨著氣溫下降，保暖時尚再度成為話題，1978年誕生於美國南加州的時尚生活品牌UGG以舒適保暖的雪靴聞名，品牌歡慶40歲生日，邀請品牌大使Adwoa Aboah與時下最受矚目的時裝設計師Heron Preston，共同演繹最新形象廣告，同時推出40週年紀念款。

40年來，UGG從最初男士專屬的衝浪品牌，搖身一變成為時尚品牌，品牌總裁Andrea O’Donnell表示：「UGG十分熱愛特色鮮明、充滿獨特個性的風格人物，合作過的對象從自由奔放的衝浪家、富有挑戰性的時裝設計師到加州藝術家。」品牌大使Adwoa Aboah是位個性超模，不僅曾與精品品牌如香奈兒（Chanel）、Burberry合作，她也勇於挑戰美的定義，以出眾的個人特質，打破一般人對現代女性的刻板印象，是位傑出的女權運動者；新銳設計師Heron Preston則擁有藝術家、創意總監、內容創作者及DJ的多元身分，以獨特思維及出乎意料的創意手法，在時尚界迅速崛起，這次形象廣告透過鮮明色彩及大膽圖案，創造出充滿想像力的場景。

歡慶40週年的「40：40：40限定系列」以精湛工藝結合40週年元素，利用最能代表品牌溫暖、舒適特質的砂礫色，重新復刻多款經典鞋款，以此系列向品牌40年的里程碑致敬。