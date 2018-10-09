MB&F全新創作 HM9 Flow汽車+飛機

2018-10-09

〔記者方惠宗／台北報導〕獨立製錶品牌MB&F創辦人Maximilian Busser日前帶著全新創作Horological Machine（時間機器腕錶）系列新品 N°9「Flow」抵台，要價565萬元，顧客毫不猶豫買了單；驚人的成交速度，令分別限量33只的兩款全新五級鈦金屬腕錶全球數量瞬間「減1」。

地點在台北MB&F M.A.D.Gallery（瘋狂藝廊），Maximilian Busser親自介紹這款簡稱為「HM9 Flow」的原創之作。身為一名忠實車迷，Busser受到1940、1950年代間的戰後歲月、空氣動力原理剛開始在汽車設計領域扎根的背景啟發，並從50年代汽車與飛機的流線造型設計中汲取靈感，打造HM9 Flow腕錶。

精密複雜的鈦金屬錶殼讓人聯想到噴射機的引擎，上頭交錯拋光與緞面處理，將同等繁複的MB&F自製手動上鏈機芯包覆在內。最吸睛之處就在置於兩側橢圓狀藍寶石水晶玻璃圓頂下、分離式的雙平衡擺輪。錶身中央的藍寶石水晶玻璃片下蘊藏HM9機芯的核心行星差動齒輪（Planetary Differential），可平均兩個平衡擺輪的頻率，顯示穩定的時間資訊。錶盤與 HM9機芯垂直設置，用於上鏈與時間設定的錶冠位於主體的後端，符合人體工學的深凹槽紋路易於操作，美學設計也符合錶身。

有趣的是，Busser自爆MB&F團隊首次向製錶合作夥伴展示HM9的設計，隨即被「打槍」：「恐怕難以做到」，挑戰就在為了讓錶殼線條更突出，必須打造出彎曲幅度更大的輪廓，況且還需要格外小巧、堅韌的機芯，以及拋光處理等難題。然而，HM9對限制視若無睹，耗時3年，完成這款Busser口中的「瘋狂優雅」。